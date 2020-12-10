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停車場纏綿人妻同事！國小老師狂買「玩具」助性　正宮見收據崩潰

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲嘉義2名國小老師大搞婚外情，正宮抓包後憤而提告，判決結果出爐。（示意圖／取自pakutaso）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義已婚國小女老師與同校已婚男老師發生婚外情，2人經常利用載小孩補習的空檔偷情，戰地遍布知名飯店，甚至是公有停車場內頂樓，正宮抓包後氣炸提告。法院審理後，判女老師須賠償正宮35萬元。

正宮主張，她與丈夫阿宏（化名）婚後育有1子，但沒想到丈夫卻與同校女老師小青（化名）發生婚外情，2人甚至趁著小青開車載孩子去補習的空檔，一同到知名飯店、嘉義市西市場公有停車場的頂樓幽會，甚至發生性行為，而小青更還慫恿阿宏跟她離婚。

正宮還提到，2人除了添購多項情趣用品之外，阿宏還另外送給小青音波磁氣美髮梳、帆布多功能收納包及頭皮溫熱震動按摩器等，甚至為小青的孩子購買身高測量器，顯見2人已逾越一般正常關係，而阿宏也坦承不諱。

此外，正宮指出，小青因為擔心被其丈夫發現姦情，還在3月間傳送一封協議書給她，坦承自己與阿宏有「婚外男女交往關係」，讓正宮氣得決定提告，並求償100萬元。

對此，小青辯稱，她與阿宏是同國小同事，其丈夫另外任職於另所國小，車程非常近，而其次子又就讀丈夫國小的附幼，每天都是由她載送丈夫跟小孩到學校，並沒有正宮所指控搭乘阿宏的車下班之事。她強調，她雖然跟阿宏交好，但並沒有與對方密會、收受情趣用品、男女曖昧、行為不端，甚至是發生性行為。

黃女表示，她之所以會跟正宮道歉，是因為她擔心身在民風保守的環境，又是教育圈，會進而影響到工作與家庭、配偶與子女的觀感，才想要息事寧人，就算正宮真的因為她跟阿宏的婚外友好關係而心生不快，但她並沒有侵害到對方的配偶權，因此請求法官駁回正宮請求。

不過，法官審理時勘驗協議書、和解書，以及阿宏與小青的對話紀錄，認定2人確實有婚外情，已經逾越了一般社會通念所能容忍的範圍，因此判小青須賠償正宮35萬元。全案可上訴。

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