快訊／逃跑21小時押回警局！　通緝犯籍斯瀚怒吼：是警察的問題啦

記者陳凱力／新竹報導

通緝犯籍斯瀚9日晚間由警方戒護送醫，未料其女友和朋友早就在急診室埋伏，趁機突襲推倒員警後，成功將該名通緝犯帶走。對此，在逃亡了21小時之後，稍早籍斯瀚及3名友人也於基隆堵南街一帶被逮落網，但仍有1人在逃，而目前4嫌被帶回竹北分局，全案正由警方偵訊中，至於詳細案情也有待調查釐清。

▲嫌犯到案畫面。（圖／記者陳凱力攝）

稍早籍斯瀚面對媒體詢問「你為什麼要逃」時，竟還大喊，「是我異想天開，還是警察的問題啦」、「電話是警察給我打電話連絡家人的啦」，態度相當囂張。