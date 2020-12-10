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最新行蹤曝！4人3車事先埋伏警局　通緝犯就醫「未上手銬」趁隙逃亡

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▲▼竹北通緝犯逃脫。（圖／東森新聞）

▲竹北通緝犯逃脫。（圖／東森新聞）

記者陳韻如／新竹報導

新竹縣竹北分局9日晚間發生一起通緝犯脫逃，竹北分局2名警員在晚間戒護1名5年以上重罪通緝犯就醫，未料犯嫌女友及另外3名友人竟然在急診室埋伏，趁隙劫走通緝犯。警方掌握犯嫌逃脫的車籍資料，發現一行人自竹北一路往桃園龍潭行駛，最後棄車一共換乘了3輛車最後逃往新北鶯歌，而據悉，當時籍嫌並未戴上手銬，但警方則表示有扣上腳鐐，目前警方已掌握5名犯嫌行蹤，正全力緝捕中。

▲▼竹北通緝犯逃脫。（圖／東森新聞）

根據了解，籍斯瀚8日晚間被逮捕落網，但9日中午，他卻突然大喊「心臟好痛」，接著痛苦哀號倒地，員警見狀後，派出2名員警戒護就近到東元醫院就醫。然而，因就醫期間需要打針，員警將籍嫌手銬解除，僅剩腳銬，並在就醫結束後，1員警前往開車，另1員警則在急診室門口陪同籍男。

警方表示，事發當時籍嫌的3名友人（2女1男）早已開著3輛小客車在派出所外埋伏，一路跟到醫院後，趁著落單員警不備以手壓制，籍嫌立刻趁隙跳上紅車後逃逸，另名女子也跳上在外接應的男子車輛，4人共分成2車逃逸無蹤。整個過程僅僅76秒。

▲竹北通緝犯、籍斯瀚。（圖／翻攝）

▲籍斯瀚正面照曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

籍斯瀚脫逃後，警方立刻回報並掌握籍嫌所搭乘的紅色車輛一路逃往桃園龍潭，之後將車棄置桃園大溪石園路上，接著棄車改換其他車輛逃往新北市鶯歌，一行人一連用了3車逃亡。警方事後表示，籍嫌有扣上腳鐐，而目前已掌握5嫌行蹤，正全力緝捕中。

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