國際人權日政院拍板「禁酷刑及不人道處罰」　內政部：格外有意義

記者蘇晏男／台北報導

行政院10日國際人權日通過內政部擬具的「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約施行法」草案，將併同《聯合國禁止酷刑公約》及其任擇議定書送請立法院審議。

▲政院拍板通過禁止酷刑，讓受刑人免遭受不人道處罰。（示意圖／記者周宸亘攝）

內政部指出，《禁止酷刑公約》為聯合國九大人權公約之ㄧ，主要以保障人民免於遭受酷刑及其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰為宗旨，要求各國必須在管轄領域內，採取各種有效的方法避免酷刑的存在與發生，即使處於戰爭或危及國家安全之緊急情況，亦不得延宕、擱置或減損此義務之履行。

另外，任擇議定書則要求設立國家級防制機制，訪查各地可能發生酷刑的場所，以期改善被剝奪自由者的待遇與條件，並向有關機關提出建議及撰寫酷刑防制年度報告。

內政部表示，12月10日正值世界人權日，在此日能將施行法草案於行政院會通過，格外具有意義。

內政部指出，為使《禁止酷刑公約》順利推動落實，未來完成立法後將同時朝三大方向進行：第一，對於可能涉及《禁止酷刑公約》規定的人員施予教育訓練，使其充分了解公約內涵；第二，檢視全國法令規定、行政措施，對於不符合公約規範者，敦促修正改善。

第三，落實國家防制機制，貫徹任擇議定書的各項任務。此外，我國將定期提出國家報告，邀請國際專家蒞臨審查並提供建議，以精進各項相關施政措施。

內政部強調，本法的推動勢在必行，對於酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰沒有容忍空間，將秉持捍衛人權的決心，為建構我國更好的人權環境而努力。

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