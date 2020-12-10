蔡英文：對岸罔顧2300萬人　用假訊息煽動人民懷疑政府

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日上午於華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表專題演說時指出，對岸罔顧台灣2300萬人民，百般阻撓台灣參與衛生、飛航安全、國際警察合作、氣候變遷等國際組織，並惡意散播假訊息，煽動人民懷疑政府，挑戰我們民主的弱點。

蔡英文在演說中，首先感謝今年8月「哈德遜研究所」和「美國進步中心」共同邀請我參加視訊會議；而今年2月副總統賴清德訪問華府時亦受到熱情歡迎，我們由衷感謝有這個機會就當前區域情勢交換意見。

蔡英文指出，歷史總是不斷重演，愈來愈清楚的是，世界現在又再度面臨要自由、威權主義的重大抉擇，「看看香港，這個曾經是亞洲最自由繁榮的城市，現在已陷入恐懼、焦慮和動盪中」。

蔡英文說，我們對台灣海峽對岸與日俱增的挑釁高度警戒，共軍戰機和船艦頻繁穿越海峽中線，升高兩岸擦槍走火和誤判的風險。

蔡英文強調，對岸罔顧台灣2,300萬人民，百般阻撓我們參與衛生、飛航安全、國際警察合作、氣候變遷等國際組織，並惡意散播假訊息，煽動人民懷疑政府，挑戰我們民主的弱點。

蔡英文指出，這不是我們期待的兩岸關係，我們尋求的是建設性的兩岸對話，在不預設前提下，和平解決歧見，「我們認為雙方有必要本於相互尊重、善意和理解，設法和平共存，這向來是我兩岸政策的基礎，這個立場最符合區域和平穩定的利益」。

蔡英文表示，台灣2300萬人民不願永久的對立，但堅決捍衛自由的生活方式，當務之急是鞏固最寶貴的資產「民主制度」，會以負責任的方式，公開透明地處理假訊息。

蔡英文指出，我們通過立法，以因應大陸對我們政治上的惡意影響，並和美國及其他國際夥伴共商媒體識讀及課責治理等議題，以實際行動向區域傳達我們民主進程的韌性。

蔡英文強調，台灣堅決走不同的路，因此勢須制止軍事冒險主義，以在日益加劇的軍事緊張局勢之中捍衛自己，「過去4年多來，我履行了增加國防預算的承諾，彌補過去多年困難的國防預算削減」。

蔡英文說，我們估計，明年的一般國防支出將達到149億美元，占我國國內生產總值（GDP）的2.2％以上，「我相信這樣的趨勢會持續下去」。

然而，蔡英文指出，更重要的是，我們一定要投資在對的裝備和訓練上，很感謝美國依照我們的需求，售我新型戰機，提升了我國的不對稱戰力。

此外，蔡英文指出，台灣曾經有很長一段時間經濟停滯，薪資凍漲，全球競爭力不斷下滑，導致人才及資金逐漸外流。我們的經貿變得愈來愈依附於那些並非真心顧及我們利益者。

「很欣慰情況現已改觀。」蔡英文表示，我們因推動經濟及法規改革，而重返亞洲四小龍之首，儘管全球經濟低迷，我們的經濟成長動能仍能持續。