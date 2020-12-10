人權會：蔡英文政府別一味在意民意　應暫緩執行死刑

▲蔡英文出席「台灣人權阿普貴活動」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國家人權委員會10日提出第一份的「兩公約第三次國家報告評估意見」，對於「死刑」議題，報告指出審查委員會敦促政府與蔡英文，帶頭提升公眾對於反對酷刑及非人道處罰的認識，而非一味在意民意，「強烈建議政府採取果斷的措施，即刻暫時停止執行死刑，並以在不久的將來全面廢除死刑為目標」。

監察院國家人權委員會舉行「台灣人權阿普貴（UPGRADE）」，並邀請總統蔡英文、立委及外國駐台貴賓及民間團體出席，同時也公佈「兩公約第三次國家報告評估意見」。

對於「死刑」議題，報告引用2017年兩公約第二次國家報告國際專家審查意見，政府藉由據稱顯示大多數民眾仍支持死刑的民意調查，正當化其保留死刑的態度，審查委員會敦促政府與蔡英文，帶頭提升公眾對於反對酷刑及非人道處罰的認識，而非一味在意民意。

人權會報告強調，審查委員會強烈建議政府採取果斷的措施，即刻暫時停止執行死刑，並以在不久的將來全面廢除死刑為目標。

人權會報告指出，依公民與政治權利國際公約第36條一般性意見，嚴重社會心理或智能障礙，難以平等自我辯護或難以理解判決理由、人權曾受嚴重侵害之人，不得處以死刑。

報告指出，在全面停止執行死刑或廢除死刑前，法務部應妥善處理死刑的各種問題，避免受刑人過晚獲知死刑執行來不及尋求救濟、監所人員與法警各自權責及法規不周等，「根據公民與政治權利國際公約規定，如果申請總統赦免，尚未做成准駁前，就應該暫緩執行死刑」。

▼蔡英文出席「台灣人權阿普貴活動」。（圖／記者屠惠剛攝）

