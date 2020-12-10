蔡英文：我樂見18歲公民權開始有進展　讓憲法、法律契合社會價值

▲總統蔡英文出席憲改議題論壇。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對修憲議題，總統蔡英文10日表示，修憲是國家大事，需要朝野合作才能達成，期盼在修憲委員會運作的過程中，可以為國家，也為台灣的下一代，尋求出最大程度的修憲共識；她提到，「身為總統，我很樂見18歲公民權開始有明確的進展，讓憲法和法律有機會與時俱進，契合台灣社會的價值」。

蔡英文表示，我們都有責任，要留給下一代一個更能夠支撐台灣面對未來考驗的憲政體制，「也因此，年輕世代在憲政改革中，不能缺席」。

蔡英文說，今年520已有做出宣示，國家體制的強化，以及民主的深化，是未來四年重要工作之一，她作為總統，尤其是已經連任的總統，對於國家體制的運作其實更純熟，也更有一些想法。

蔡英文表示，立法院已經成立修憲委員會，跨黨派的立委們也陸續提出憲法修正案，或是舉辦公聽會、記者會，今天有幾位立委也在場，期待透過立法院修憲委員會的運作，能搭建出有意義的對話平台，讓關於政府體制、人民權利等各項憲改議題，能夠充分對話。

蔡英文指出，在眾多憲改議題裡，18歲公民權是朝野政黨都有共識的項目，《民法》把成年年齡下修為18歲的草案，也正在立法院審議當中，「身為總統，我很樂見18歲公民權開始有明確的進展，讓憲法和法律有機會與時俱進，契合台灣社會的價值」。

蔡英文認為，修憲是國家大事，需要朝野合作才能達成。她期盼，在修憲委員會運作的過程中，我們可以為了國家，也為了臺灣的下一代，尋求出最大程度的修憲共識。

蔡英文說，朝野合作，世代合作，這是憲改成功的必要條件，也是台灣社會前進的必經過程。她承諾，會帶領執政團隊和執政黨，為此來努力，也需要各個政黨和公民社會來共同努力，「沒有人應該要置身事外」。

▼總統蔡英文出席憲改議題論壇。（圖／總統府提供）

