　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文：我樂見18歲公民權開始有進展　讓憲法、法律契合社會價值

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文出席憲改議題論壇。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席憲改議題論壇。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對修憲議題，總統蔡英文10日表示，修憲是國家大事，需要朝野合作才能達成，期盼在修憲委員會運作的過程中，可以為國家，也為台灣的下一代，尋求出最大程度的修憲共識；她提到，「身為總統，我很樂見18歲公民權開始有明確的進展，讓憲法和法律有機會與時俱進，契合台灣社會的價值」。

蔡英文表示，我們都有責任，要留給下一代一個更能夠支撐台灣面對未來考驗的憲政體制，「也因此，年輕世代在憲政改革中，不能缺席」。

蔡英文說，今年520已有做出宣示，國家體制的強化，以及民主的深化，是未來四年重要工作之一，她作為總統，尤其是已經連任的總統，對於國家體制的運作其實更純熟，也更有一些想法。

蔡英文表示，立法院已經成立修憲委員會，跨黨派的立委們也陸續提出憲法修正案，或是舉辦公聽會、記者會，今天有幾位立委也在場，期待透過立法院修憲委員會的運作，能搭建出有意義的對話平台，讓關於政府體制、人民權利等各項憲改議題，能夠充分對話。

蔡英文指出，在眾多憲改議題裡，18歲公民權是朝野政黨都有共識的項目，《民法》把成年年齡下修為18歲的草案，也正在立法院審議當中，「身為總統，我很樂見18歲公民權開始有明確的進展，讓憲法和法律有機會與時俱進，契合台灣社會的價值」。

蔡英文認為，修憲是國家大事，需要朝野合作才能達成。她期盼，在修憲委員會運作的過程中，我們可以為了國家，也為了臺灣的下一代，尋求出最大程度的修憲共識。

蔡英文說，朝野合作，世代合作，這是憲改成功的必要條件，也是台灣社會前進的必經過程。她承諾，會帶領執政團隊和執政黨，為此來努力，也需要各個政黨和公民社會來共同努力，「沒有人應該要置身事外」。

▼總統蔡英文出席憲改議題論壇。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席憲改議題論壇。（圖／總統府提供）

ET快訊
15年前爆逼婚害死倪敏然　夏禕遭封殺「52歲慘況曝光」
24歲正妹泡澡觸電成裸屍！　「這款iPhone」掉浴缸釀禍
Touch ID回歸？　蘋果暗示iPhone 13將有大變化
Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」　身材差超大
快訊／雙和醫院副院長酒駕被抓　市民大道等紅燈睡著
Hebe掀戰華研「沉默1天開口了」！　鬆口41字惹心疼
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喬治克隆尼快速減肥11公斤⋯病倒送醫！醫生：恐有生命危險

行政院將設人權處　協助人權委員會做跨部會溝通

費鴻泰接藍黨團總召...蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

台灣與沙烏地簽署租稅協定　外交部：中東阿拉伯國家首例

民團調查「是否投票廢止萊豬行政命令」　民進黨立委僅1人反對

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒盡頭　台灣終於符合「巴黎原則」

花敬群指柯文哲「心裡有鬼」　北市社宅高租金是不了解法治內涵

「民進黨剝奪食安、新聞自由」　朱立倫：台灣已是人權麥娜絲

嘆三星蔥產量達歷史新低　朱立倫批蘇內閣：有聽到民眾心聲嗎？

彭文正赴國民黨演講挨批　江啟臣：民進黨執政就忘了言論自由？

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

彰化女童「遭母軟禁」高雄獲救 爸苦尋12年終團圓：不強迫同住

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

喬治克隆尼快速減肥11公斤⋯病倒送醫！醫生：恐有生命危險

行政院將設人權處　協助人權委員會做跨部會溝通

費鴻泰接藍黨團總召...蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

台灣與沙烏地簽署租稅協定　外交部：中東阿拉伯國家首例

民團調查「是否投票廢止萊豬行政命令」　民進黨立委僅1人反對

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒盡頭　台灣終於符合「巴黎原則」

花敬群指柯文哲「心裡有鬼」　北市社宅高租金是不了解法治內涵

「民進黨剝奪食安、新聞自由」　朱立倫：台灣已是人權麥娜絲

嘆三星蔥產量達歷史新低　朱立倫批蘇內閣：有聽到民眾心聲嗎？

彭文正赴國民黨演講挨批　江啟臣：民進黨執政就忘了言論自由？

喬治克隆尼快速減肥11公斤⋯病倒送醫！醫生：恐有生命危險

行政院將設人權處　協助人權委員會做跨部會溝通

費鴻泰接藍黨團總召...蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

台灣與沙烏地簽署租稅協定　外交部：中東阿拉伯國家首例

長榮空服員罷工引發機師臉書論戰　7人「合理評論」挨告不起訴

筋肉弟Cos《鬼滅》伊之助　網友驚呼：頭套拿下來不得了

TOYOTA跨界神車新對手將亮相？福特Focus Active現身11月油耗測試

民團調查「是否投票廢止萊豬行政命令」　民進黨立委僅1人反對

不吃辣的快看！頂呱呱「一口翅」有新口味了　激推檸檬胡椒超涮嘴

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒盡頭　台灣終於符合「巴黎原則」

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

國民黨轟外交部「爽花3000萬推CPTPP」：只讓會員國知道台灣想加

ET民調／共機擾台293架次　48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

ET民調／75.5%擔心吃到萊豬　5成4反對核食交換CPTPP

中天新聞12日0時下架倒數　CH52變空頻

王世堅：最該凍結小編預算

價格降下來、口罩戴起來！　蔡英文、蘇貞昌加強宣導新實名制

中天新聞台週五熄燈　國民黨舉行國際記者會

破除假訊息　蔡英文釋疑萊豬議題

遶境惹議　陳智菡質疑文總：神隱了

涉館長槍擊案幕後黑幫遭逮　侯友宜：除惡務盡絕不手軟

把握水氣移入　C-130、高空焰彈出動進行人工增雨

蔡英文：台灣絕對堅守民主自由價值

ET民調／近6成民眾不想出國觀光　三大理由曝光

快訊／休息1天！共機運8遠干機、技術偵察機擾台　12月七度侵我空

更多熱門

相關新聞

蔡英文：對岸用假訊息煽動人民懷疑政府

蔡英文：對岸用假訊息煽動人民懷疑政府

總統蔡英文10日上午於華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表專題演說時指出，對岸罔顧台灣2300萬人民，百般阻撓台灣參與衛生、飛航安全、國際警察合作、氣候變遷等國際組織，並惡意散播假訊息，煽動人民懷疑政府，挑戰我們民主的弱點。

蔡英文：台灣絕對堅守民主自由價值

蔡英文：台灣絕對堅守民主自由價值

價格降下來、口罩戴起來！　蔡英文、蘇貞昌加強宣導新實名制

價格降下來、口罩戴起來！　蔡英文、蘇貞昌加強宣導新實名制

蔡英文LSE博士再被疑造假　總統府怒斥假消息

蔡英文LSE博士再被疑造假　總統府怒斥假消息

侯友宜：標示有無含萊劑本來就是中央應做的

侯友宜：標示有無含萊劑本來就是中央應做的

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

真有外星人！美國保密協議簽下去了

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

快訊／竹北通緝犯正面照曝光！

愛莉莎莎弄丟5副AirPods！網友怒酸「根本不珍惜」

前東家華研再批田馥甄「不誠信」！　喊話出面協商

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面