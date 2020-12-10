快訊／竹北劫囚紅車下落曝光！持槍毒梟裝病　2女1男襲警助逃

記者陳凱力、葉國吏／綜合報導

新竹縣竹北分局9日晚間發生一起通緝犯脫逃，竹北分局2名警員在晚間戒護1名5年以上重罪通緝犯就醫，未料犯嫌女友竟然在急診室埋伏，趁犯嫌就醫後突襲推倒員警，成功帶走該名通緝犯。警方掌握籍男逃脫的車籍資料，發現一行人自竹北一路往桃園龍潭行駛，最後將紅車棄在桃園大溪，再換乘另輛小客車朝北上逃亡。

▲竹北通緝犯逃脫。（圖／東森新聞，下同）

根據了解，籍斯瀚8日晚間在竹北街頭被警方發現落網，因夜不偵訊而入所。9日中午，籍斯瀚睡醒後突然大喊「我心臟好痛」痛苦哀號倒地，2名員警戒護就近前往東元醫院就醫。沒想到籍斯瀚朋友早在急診室門口埋伏，趁籍斯瀚下警車就直接劫囚帶走。

從監視器畫面可以看到，負責接應的3人到醫院時，籍姓通緝犯已就醫結束後，1名員警先去開車，另1名員警陪同通緝犯於院內等候，負責接應的2女進入急診室探望被通緝男子，見只剩1名警員落單戒護，其中1女故意阻擋，與警發生扭打，警員不敵被推倒在地，籍姓男子偕同女友立刻衝出急診室跳上其中1車後逃逸，另名女子也跳上在外接應的男子車輛逃逸無蹤。整個過程僅僅76秒。

籍斯瀚脫逃後，警方立即回報，並隨即掌握籍男所乘坐的紅車自竹北一路駛向桃園龍潭，更將車輛棄置在桃園市大溪區的石園路上，在該處換乘另輛車，疑似往新北市鶯歌區逃逸。

竹北分局長王立德10日清晨受訪時表示，接應者有4人，目前都已經掌握身分，由於籍男就醫時打針，當時手銬暫時解開，腳鐐則無，而至於籍男如何與友人聯繫，在急診室外與友人距離是否太近等，警方將會進一步檢討相關疏失。