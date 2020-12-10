竹北通緝犯脫逃「76秒影片」曝光　女友埋伏擋警！百人追劫囚紅車

記者葉國吏／綜合報導

新竹縣竹北分局9日晚間發生一起通緝犯脫逃案！竹北分局2名警員在晚間戒護1名5年以上重罪通緝犯就醫，未料犯嫌女友竟然在急診室埋伏，趁犯嫌就醫後突襲推倒員警，成功帶走該名通緝犯，監視器把這驚險的76秒全程錄下。

這位通緝犯名叫籍斯瀚，是地方惡名昭彰的擁槍大毒梟，他不僅因擁槍被查獲判刑1年7個月，也因犯下縱火案判3年7個月，最後都沒報到服刑被通緝。

▲▼竹北通緝犯逃脫。（圖／東森新聞）

根據了解，籍斯瀚8日晚間在竹北街頭被警方發現落網，因夜不偵訊而入所。9日中午，籍斯瀚睡醒後突然大喊「我心臟好痛」痛苦哀號倒地，2名員警戒護就近前往東元醫院就醫。沒想到籍斯瀚朋友早在急診室門口埋伏，趁籍斯瀚下警車就直接劫囚帶走。

從監視器畫面可以看到，負責接應的3人到醫院時，籍姓通緝犯已就醫結束後，1名員警先去開車，另1名員警陪同通緝犯於院內等候，負責接應的2女進入急診室探望被通緝男子，見只剩1名警員落單戒護，其中1女故意阻擋，與警發生扭打，警員不敵被推倒在地，籍姓男子偕同女友立刻衝出急診室跳上其中1車後逃逸，另名女子也跳上在外接應的男子車輛逃逸無蹤。整個過程僅僅76秒。

竹北分局得知此事大為震驚，目前已動員大批警力緝捕2名嫌犯，而遭挾持的員警目前也遭調查中，新竹縣警局長吳敬田也當場下令，要求竹北分局火速將逃犯緝捕歸案。