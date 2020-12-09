台灣羊肉也要有認證標章！69家專賣店獲獨特「紅色招牌」

▲養羊協會表示，目前已獲國產羊肉FGM認證的業者共有69家。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

現在不只國產豬要有台灣豬標章，中華民國養羊協會今（9日）舉辦「青春羊溢好食尚-2020國產羊推廣」記者會表示，羊肉除不少人在冬天會吃的重口味羊肉爐外，在多年努力下，協助養羊產業拓展行銷通路，並透過嚴格的FGM國產羊肉認證及GGM羊乳認證制度為消費者把關，已同時讓市面上有更多台灣在地安全的新鮮羊肉及鮮羊乳可以做選擇。

養羊協會指出，因為少了進口羊肉冰凍太久產生的羶味，許多羊肉爐業者已開發輕藥膳及蔬菜口味的羊肉火鍋，更能夠品嚐到羊肉本身的鮮甜美味，也讓許多時尚餐酒館更樂意選用品質好的國產認證羊肉來創作料理。更多的FGM認證餐飲業者讓國產羊肉透過不論是冷盤、熱炒、煎烤，還是燉湯的烹調方式，都有不凡的口感與風味特色，新鮮國產羊肉絕對顛覆大家在天冷時才想到羊肉爐的刻板印象。

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▲中華民國養羊協會舉辦台灣國產好羊產品推廣記者會。（圖／中華民國養羊協會提供）



養羊協會表示，目前已獲國產羊肉FGM認證的業者共有69家，羊乳GGM認證的業者共有8家，也特別頒發紅色「國產羊肉專賣店」招牌，店內銷售的羊肉料理保證為國產鮮宰冷鏈直送的國產羊肉，鮮甜美味無羶味與進口冷凍羊肉有明顯差別。

羊乳認證部份，養羊協會指出，從牧場到生產及包裝過程，養羊協會制定完善嚴謹的檢驗流程，並每月不定期追蹤管理確保品質，在每一瓶生產合格的羊乳瓶蓋上都可以發現可愛的綠色小羊頭認證標章，讓消費者可以享用最新鮮安全的羊乳。

養羊協會最後提醒消費者，在選購羊肉及羊乳產品時，一定要認明認證標章（Fresh Goat Meat,FGM）的國產羊肉、以及（Good Goat’s Milk,GGM）國產羊乳，才能吃得衛生、安全有保障。