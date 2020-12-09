網紅想拿「業配文換最貴餐點」！老闆霸氣打臉　6000網友相挺

▲網紅私訊餐廳，希望「免費提供店裡最貴料理」。（圖／翻攝自Topik官網）



實習記者陳妙津／綜合報導

擁有2萬多粉絲的西班牙美食網紅麥克爾（Mikel）及蘿貝塔（Roberta），日前私訊當地餐廳Topik，表達想以幫忙拍攝照片、用IG分享業配貼文，交換條件是「餐廳免費提供店裡最貴的料理」。對此，餐廳老闆則霸氣在推特PO文說不，直指在疫情期間，餐廳正在苦撐，請網紅們不要提出這麼沒同理心的要求，贏得了6千多名網友的支持讚賞。

據美國財經月刊《企業家》（Entrepreneur）報導，這對網紅向老闆表示，自己是「吸引客戶的絕佳機會」，能「在全世界幫忙推廣餐廳」，希望以幫拍精美食物照、寫業配文，交換餐廳最好餐點。Topik老闆則無奈回應，「你們沒注意到受到疫情衝擊，巴塞隆納的餐廳都有時間限制和30%的總量管制嗎？自3月份以來，我們每個月都虧損5萬元（約合新台幣170萬元），你們覺得我還會想邀請網紅來業配嗎？」

Un poco de porfavor no?estamos perdiendo dinero día a día , con aforo del 30% y sin poder trabajar las noches bien y vosotros me pedís que os invite a comer mis mejores platos.

Lo que os tendríais que poner a trabajar de una.... vez.

Mi abuela a esto le decía hacer el gandul. pic.twitter.com/vAee1UfgXq — Topik Restaurant (@topikrestaurant) November 27, 2020

老闆表示，員工們目前都倚賴《臨時就業法規》（Temporary Employment Regulation File ）的補助過活，希望網紅們發揮同理心，不要這麼自私要求回報，也祝福對方好好過自己的生活。事後老闆將對話截圖分享到推特，引來6千多名網友按讚相挺。

有網友痛批網紅作法可恥，但也提到「很多消費者就是會買單網紅的做法，餐飲業應該一起抵制這個趨勢。」另名網友則大讚老闆PO也具有同樣大的宣傳效果。不過也有網友認為這是種商業互惠宣傳，也是種新型態的廣告模式，老闆實在沒必要這樣酸人。

▲西班牙美食網紅麥克爾及蘿貝塔，時常在IG上分享日常生活及美食。（圖／翻攝自IG／foodgordidos）