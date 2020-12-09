被出賣慘賠患病！流浪叔「打掃五分埔2年」好轉了　洋蔥文被推爆

▲受心理疾病所苦的他，以服務社會的方式得到緩解。（圖／翻攝自臉書／信義區二三事）

記者周亭瑋／綜合報導

一名流浪叔在過去兩年的深夜裡，總是獨自於南港、五分埔附近，打掃街道巷弄，有別於一般街友，他很注重乾淨，儘管流落街頭，也會到車站清洗。深受心理疾病的他坦言，透過這樣的行為，病情獲得很大改善，而藏在背後的故事，更令人不捨與鼻酸。

網友今在「信義區二三事」娓娓道來，流浪叔家住淡水，去年某日半夜，他在五分埔巧遇對方，原以為是環保局或里長聘請的清潔人員，沒想到卻是一位有解離性身分疾患的流浪者，「大家或許跟我一樣，剛開始會害怕，說真的我當時是想馬上走開，但很怕激怒對方，所以就這樣聽完他的故事。」

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流浪叔之前兩次生意都被朋友欺騙，面臨公司倒閉的他因此患上「解離性身分疾患（Dissociative Identity Disorder，DID）」，甚至拖累母親賣掉房產，由於看了很久的精神科醫師都未見好轉，於是他開始流浪，從台北車站到南港，四處打掃街道，而這樣的舉動舒緩了緊繃的情緒，也讓病情逐漸好轉。

▲原本髒亂不堪的人行道，都變得乾淨、整潔許多。（圖／翻攝自臉書／信義區二三事）

網友提到，「他很重視乾淨，即使流浪也會到松山車站去清洗，不像一般的流浪漢，他的配備是登機箱，半夜也會用雨傘擋風，去年寒流看他也沒事。」

談到深夜的五分埔，最多的莫過於垃圾和蟑螂老鼠，但自從流浪叔進駐，兩年內環境改善超多，「他會把周邊掃到的垃圾集中在箱內、袋內，他說這樣隔天掃街道的人，可以把垃圾整個帶走，除了比較好清掃，半夜也才不會滿街垃圾任風吹，像是荒廢的城鎮。」

▲大叔真的很值得尊敬。（圖／翻攝自臉書／信義區二三事）

「這次他跟我道別了。」網友緩緩說道，由於流浪叔的母親年事已高，所以元旦後，他打算回去盡孝道，對此他不禁感慨，「很謝謝他出現的這兩年，我知道垃圾與髒亂不是無法解決，而是有沒有心。這幾天下雨騎車經過見著他，他說趁雨稍停趕緊掃一下。重點是，他非此地住戶，卻比這裡的人更愛惜環境。」

最後，原po也表示，之前不敢曝光此事，是怕流浪叔被騷擾，也擔心他被驅趕，而現在只想祝福他，能和母親共享天倫。

這篇洋蔥文獲得熱烈迴響，許多網友感動直呼，「真的很棒」、「好溫暖的文，媽媽看到他回家一定很開心，祝福他們也祝福您」、「謝謝你將他的故事分享出來」、「用自己的方式治療自己的心靈疾病，又幫助到社會，令人敬佩」、「天吶~好偉大」。