成大EMBA專題演講　台積電慈善基金會董事長張淑芬談企業與公益

▲成功大學EMBA校友總會邀請台積電慈善基金會董事長張淑芬女士演講，市長黃偉哲感謝張女士帶領台積電科技人才走出企業，用智慧與專業長期投入公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學EMBA校友總會11月28日邀請台積電慈善基金會董事長張淑芬女士蒞臨演講，以「把愛送出去-談企業與公益」與成大師生校友分享，超過4百位聽眾擠滿了成大格致廳大講堂。

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台南市長黃偉哲親臨成大歡迎張淑芬蒞臨台南，更感謝張女士帶領台積電科技人才走出企業，用智慧與專業長期投入公益行動，讓台積電與社會共享專業人才，用實際行動影響更多的生命，成為台灣社會前進的一股強大力量。

成大EMBA執行長林軒竹感謝張淑芬分享其10年來公益行善之美好經驗，包括：如何帶領台積電超過10000顆聰明腦，用智慧與專業行善；如何善用平台的力量把愛放送到每個需要的角落；如何連結個人、企業、社會，點燃並傳遞這份愛的火苗而生生不息。這些公益經驗及心路歷程值得所有「成大人」學習、跟進，做一個接棒者、傳承者，為公益盡一分心力，成就更多美好生命。

成大EMBA校友總會理事長劉啟光，曾任台積電新事業人資副總多年，是大力促成這次演講的靈魂人物。劉啟光表示，眾人皆知張淑芬是張忠謀董事長的愛妻，同時是一位出色的畫家，更是帶領台積電志工不斷行善的慈善家。張淑芬在追求個人藝術成就的同時，不忘將慈悲的種子灑到台積電、連結到社會，點亮公益行動的長明燈，十年來力行不輟，令人讚佩不已。

張淑芬從2009年接下台積電志工社社長，到擔任台積電慈善基金會董事長，人生的主旋律轉為公益，至今從未間斷。本著對社會付出與貢獻的心念與熱情，帶領台積電科技人才走入社會，並思考如何將公司的專業與社會做更好的結合，把企業公民角色深入到內部員工，帶領台積人用智慧與專業行善，溫暖且改善了台灣社會許許多多被遺忘的貧苦角落。除了行善做公益，近年來張淑芬更推廣孝道、關懷獨居老人，用孝道打開世代隔閡的心門；推動惜食，用珍惜的心意去行善。

張淑芬以愛引路，將公司内部公益社團重新定位，用慈悲與智慧、感性與理性，引領一個靈魂喚醒另一個靈魂，影響了個人、企業乃至整個社會。她是台積電志工，一位科技行善的實踐者。天下文化出版社「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」一書記錄了她十年來聚沙成塔的努力，並透過本書將已點燃的珍貴火苗，傳遞給更多人知道。成功講堂現場準備之100本｢引路｣搶購一空。

成功大學EMBA集各界菁英於一堂，校友總會設立成功講堂，定期邀請社會賢達與典範開講，分享成功經驗。繼邀請魏德聖導演、柯文哲市長之後，本屆由EMBA107級主委林銘珠帶領團隊，主辦此次的公益演講，為成功講堂再創高峰。



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