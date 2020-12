美化工廠深夜爆炸陷火海！威力傳16km外　當局急下令就地避難

▲卡諾瓦郡郡長透露,「我們至少遇到一次以上嚴重爆炸事件,引發大火。」(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國西維吉尼亞州一間化工廠附近8日晚間10時許爆炸起火,此次事件是否為廠內化學物質引起仍有待確認,但已知當局下令廠區附近約3.2公里的居民待在室內就地避難,關閉多所學校。最新消息指出,事故爆炸威力就連16公里外都能感覺到,是否有人受傷尚待釐清。

More images of the Dupont Plant Incident pic.twitter.com/JoKjbWRKm8