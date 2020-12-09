2035年擊敗美國？　美軍參聯會主席點名「這個國家」

▲美軍參謀長聯席會議主席馬克·亞歷山大·麥利 。（圖／翻攝 Mark Alexander Milley 臉書）

記者任以芳／綜合報導

美國《華爾街日報》8日舉辦CEO理事會峰會，美國最高軍事指揮官馬克·亞歷山大·麥利（Mark Alexander Milley，受邀出席，受訪時談到關於中國軍事發展的威脅。他表示，「中國希望在2035年獲得能與美國匹敵的軍事實力，到本世紀中葉還將有能力在武裝衝突中擊敗美國。」

根據大陸官媒環球網引述《華爾街日報》報道稱，美軍參謀長聯席會議主席麥利接受採訪時表示，中國正在尋求更多的經濟投入，使其軍事實力在2035年趕上美國，並計劃到本世紀中葉有能力在武裝衝突中擊敗美國。

麥利說，中國正在努力實現這一目標，「這無疑是美國當前和未來幾年面臨的一個重大安全挑戰」。

隨拜登即將上任，中美必須持續推進兩國關係，同時美國必須努力發展自己的經濟和軍事實力。麥利表示，「我們不希望大國競爭變成大國戰爭，那就是一場災難。」

▲美軍參謀長聯席會議主席麥利認為，中國努力在2035年趕上美國軍力。（圖／翻攝 Mark Alexander Milley 臉書）

麥利強調，美國軍方必須做好在太空和網絡行動中發起進攻和進行防禦的準備，特別是針對中國和俄羅斯這兩個競爭對手，這兩個國家正在這些領域增強自己的軍事能力。

報道提到，麥利也「擔憂」今年五角大樓一份關於中國軍力的年度報告。在這份於9月份發佈的報告中，美國官員稱中國可能在未來10年將其擁有的核武器數量增加一倍。

關於中國軍力不斷擴張的「威脅論」，美國海軍學院的國防論壇華盛頓4日舉行在線研討會，麥利也發表類似演說。他當時表示，「機器人武器將在10到15年內無處不在，而中國正迅速發展這種能力，他們不僅希望與我們匹敵，而且希望超越我們、支配我們，在本世紀中葉之前能夠在武裝衝突中擊敗我們。」