　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

再一波嚴打軍隊大老虎？　解放軍報透端倪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼解放軍嚴打「軍中大老虎」。（圖／翻攝 央視）

▲徐才厚是解放軍四大軍虎頭率先落馬官員。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸中共中央軍委主席習近平上任後，支持深化軍隊改革，一連打下四名「軍中大老虎」。近日，中央政治局審議《軍隊政治工作條例》時指出，政治工作是人民軍隊的生命線，只能加強不能削弱，並且再次點名的落馬的四名老虎，曾經是軍隊政治生態的污染源。外界也分析，官方公開頻頻示警，未來，是否又有下一波打軍虎的行動。

根據大陸官媒報導，中共中央軍委主席習近平上任後，支持「深化軍隊改革」，一連打下四名「軍中大老虎」。其中，前軍委副主席、形同解放軍二號人物的徐才厚，於習近平上任後，首先落馬。

2018年，根據大陸軍方消息，共軍中央軍委前參謀長房峰輝與中共中央軍委前政治工作部原主任張陽一起被開除黨籍，剝奪上將軍銜。經調查核實張陽嚴重違紀違法，涉嫌行賄受賄、巨額財產來源不明犯罪，並且成為首位輕生大老虎。

▲▼解放軍嚴打「軍中大老虎」。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍嚴打「軍中大老虎」。（圖／翻攝 央視）

另外，房峰輝因涉受賄、行賄、巨額財產來源不明案，被判無期徒刑、剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，追繳贓款贓物上繳國庫。大陸自媒體分析，房峰輝行賄對象，有可能是當時掌握軍隊人事大權的中央軍委前副主席郭伯雄、徐才厚。直到。今年四月，最後一隻大老虎郭伯雄涉嫌「受賄犯罪案」已偵查終結，移送審查起訴。

解放軍4大軍隊老虎被剷除，是否留有餘黨？大陸解放軍報3日發表一篇《在黨的旗幟下鑄牢軍魂》的文章，內文中再度提到軍隊四大老虎，強調這幾年來，肅清郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽是軍隊反腐工作的一大方面。

▲▼解放軍嚴打「軍中大老虎」。（圖／翻攝 央視）

▲近日，大陸官方針對軍隊風氣多次提出警示。（圖／翻攝 央視）

根據《解放軍報》文章指出，全軍堅持把思想政治建設擺在首位，全軍堅決抵制敵對勢力「顏色革命」暗流，堅決抵制「軍隊非黨化、非政治化」和「軍隊國家化」等錯誤政治觀點，堅決抵制歪曲我黨我軍歷史、抹黑革命先烈和英雄人物的錯誤言論，牢牢把握意識形態鬥爭主動權。

內文強調，全軍緊緊扭住「四個不純」、「七個弱化」等問題，全面徹底肅清郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽流毒影響，結合黨內教育和組織生活，從黨性層面檢視問題，從靈魂深處鏟除病根，持續深化政治整訓，純正政治生態。

近日，大陸官方針對軍中風氣多次提出警示，外界觀望，是否意味可能有下一波打軍虎行動，鞏固現有軍權風紀。舉例《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中，在談到軍隊建設目標時，首次提出「確保二〇二七年實現建軍百年奮鬥目標」。

大陸中共中央政治局召開會議上個月30日，審議《軍隊政治工作條例》。特別強調延續習「要持續純正政治生態，堅持全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，堅決糾治形式主義、官僚主義。」

大陸解放軍12月3日至4日在北京召開重要會議，聚焦「全軍思想政治教育工作」會議在北京召開。由習近平接見全體會議代表，中共軍委副主席張又俠特地強調，「要深入貫徹習主席重要指示，實現軍隊思想政治教育有一個大的提升。」

▼大陸多年來致力於肅清軍隊貪腐風氣。（圖／翻攝 央視）

▲▼解放軍嚴打「軍中大老虎」。（圖／翻攝 央視）
 

ET快訊
醫師北捷襲胸OL下跪求和解　下場出爐
快訊／中天聲請假處分想保住52台　法院裁定駁回
楊祐寧老婆生了！「首曬女兒近照」小名超可愛❤
青山祭4主持穿超辣！林采緹大露美腿　李千那「中空現身」
健身教練偷吃正妹學員　岳父撞見問「在幹嘛」下秒轉身幫禱告
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港衛生防護中心也失守！4員工檢測陽性「兩人接觸過病患」

四川成都爆1例確診　醫院緊急停診「封控管理」

香港財政司長：外資在港投資信心仍維持得不錯

再一波嚴打軍隊大老虎？　解放軍報透端倪

多名經濟專家預測：中國2021年GDP增長8%

情侶「當街纏綿」手機被偷！火熱畫面全錄下…警羞紅臉：這麼投入

同時劈腿多人！　7名前女友聯合「手撕渣男」送他進牢

盼美加強遏制中國　全球民意調查：最不樂見中美衝突

140萬人死於該病！　全球頭號傳染病「不是新冠肺炎」　

陸科興生物獲5億美元投資　新冠疫苗產線將完成第二條

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

李翊君《永遠永遠》《愛不釋手》金曲連發　黃子佼放「34年前錄音帶」：唱歌也不怎麼樣

香港衛生防護中心也失守！4員工檢測陽性「兩人接觸過病患」

四川成都爆1例確診　醫院緊急停診「封控管理」

香港財政司長：外資在港投資信心仍維持得不錯

再一波嚴打軍隊大老虎？　解放軍報透端倪

多名經濟專家預測：中國2021年GDP增長8%

情侶「當街纏綿」手機被偷！火熱畫面全錄下…警羞紅臉：這麼投入

同時劈腿多人！　7名前女友聯合「手撕渣男」送他進牢

盼美加強遏制中國　全球民意調查：最不樂見中美衝突

140萬人死於該病！　全球頭號傳染病「不是新冠肺炎」　

陸科興生物獲5億美元投資　新冠疫苗產線將完成第二條

新冠疫苗功效破9成！英衛生大臣「明年3月鬆綁防疫」：悶太久了

移工確診數大增　侯友宜再拋「入境普篩」

先萊豬後日本核食　孫大千：民進黨不把人民毒死不甘願

南投新地標！「天空之星」360度眺望中彰投美景　2022年6月完工

台股再創收盤新高！台積電漲逾2%、鴻海大漲6%　指數漲124點收14256點

香港衛生防護中心也失守！4員工檢測陽性「兩人接觸過病患」

「蜘蛛女」Zendaya最新身份曝光！　透視裙露銷魂S曲線帶貨

《RUN新聞》求婚大作戰！李友廷、閻奕格獻唱浪漫歌曲

點爭鮮「1人50分鐘50盤」整單免費！　時間、指定分店曝光

減少西醫治療副作用苦惱　中醫藥治療甲狀腺功能亢進嘛A通！　

大陸熱門新聞

一家四口吃河豚中毒　爸當晚慘死

電影《魔物獵人》涉辱華！　大陸全面下架

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

KTV業績未達標　眾員工體罰「狗爬式前進」

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

清潔婦撿到1克拉鑽戒交回　公司罰款2350元

他翻未婚妻網購紀錄…下秒氣昏怒分手！

小情侶當街纏綿太投入被偷手機！警一翻監視器羞紅臉

魔物獵人涉辱華！Capcom回應了

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

全球頭號「傳染殺手」　140萬人死於該病

扎根廣州只賣台灣茶葉 「水中月」引故宮文創茶具追逐新藍海

切生豬肉高燒不退！　廚師揭露染病「關鍵細節」

更多熱門

相關新聞

解放軍少將：美對華突然襲擊性風險降

解放軍少將：美對華突然襲擊性風險降

正值中美於經貿、南海等議題緊張之際，觀察民主黨拜登上任美國總統後的中美關係，中共解放軍海軍少將楊毅5日解讀，兩國互動當中的不可預測性將下降，另美國對華政策的極端性、無底線性和突然襲擊性風險也會下降。

美：共軍成功試射「航母殺手」導彈

美：共軍成功試射「航母殺手」導彈

美情報官：解放軍進行「生物強化」人體實驗

美情報官：解放軍進行「生物強化」人體實驗

遭美列國防黑名單　中芯國際停牌

遭美列國防黑名單　中芯國際停牌

中芯等4中企入美國黑名單　遭指受解放軍控制

中芯等4中企入美國黑名單　遭指受解放軍控制

關鍵字：

解放軍軍虎貪腐

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

台股破14000！他投資5檔全賠破30%

林志穎豪宅開箱！客廳停F1法拉利

Grace撞爛阿翔新車！

8樓窗邊跳向雲梯車！男子手滑下墜慘死

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面