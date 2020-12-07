再一波嚴打軍隊大老虎？　解放軍報透端倪

▲徐才厚是解放軍四大軍虎頭率先落馬官員。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸中共中央軍委主席習近平上任後，支持深化軍隊改革，一連打下四名「軍中大老虎」。近日，中央政治局審議《軍隊政治工作條例》時指出，政治工作是人民軍隊的生命線，只能加強不能削弱，並且再次點名的落馬的四名老虎，曾經是軍隊政治生態的污染源。外界也分析，官方公開頻頻示警，未來，是否又有下一波打軍虎的行動。

根據大陸官媒報導，中共中央軍委主席習近平上任後，支持「深化軍隊改革」，一連打下四名「軍中大老虎」。其中，前軍委副主席、形同解放軍二號人物的徐才厚，於習近平上任後，首先落馬。

2018年，根據大陸軍方消息，共軍中央軍委前參謀長房峰輝與中共中央軍委前政治工作部原主任張陽一起被開除黨籍，剝奪上將軍銜。經調查核實張陽嚴重違紀違法，涉嫌行賄受賄、巨額財產來源不明犯罪，並且成為首位輕生大老虎。

▲解放軍嚴打「軍中大老虎」。（圖／翻攝 央視）

另外，房峰輝因涉受賄、行賄、巨額財產來源不明案，被判無期徒刑、剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，追繳贓款贓物上繳國庫。大陸自媒體分析，房峰輝行賄對象，有可能是當時掌握軍隊人事大權的中央軍委前副主席郭伯雄、徐才厚。直到。今年四月，最後一隻大老虎郭伯雄涉嫌「受賄犯罪案」已偵查終結，移送審查起訴。

解放軍4大軍隊老虎被剷除，是否留有餘黨？大陸解放軍報3日發表一篇《在黨的旗幟下鑄牢軍魂》的文章，內文中再度提到軍隊四大老虎，強調這幾年來，肅清郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽是軍隊反腐工作的一大方面。

▲近日，大陸官方針對軍隊風氣多次提出警示。（圖／翻攝 央視）

根據《解放軍報》文章指出，全軍堅持把思想政治建設擺在首位，全軍堅決抵制敵對勢力「顏色革命」暗流，堅決抵制「軍隊非黨化、非政治化」和「軍隊國家化」等錯誤政治觀點，堅決抵制歪曲我黨我軍歷史、抹黑革命先烈和英雄人物的錯誤言論，牢牢把握意識形態鬥爭主動權。

內文強調，全軍緊緊扭住「四個不純」、「七個弱化」等問題，全面徹底肅清郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽流毒影響，結合黨內教育和組織生活，從黨性層面檢視問題，從靈魂深處鏟除病根，持續深化政治整訓，純正政治生態。

近日，大陸官方針對軍中風氣多次提出警示，外界觀望，是否意味可能有下一波打軍虎行動，鞏固現有軍權風紀。舉例《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中，在談到軍隊建設目標時，首次提出「確保二〇二七年實現建軍百年奮鬥目標」。

大陸中共中央政治局召開會議上個月30日，審議《軍隊政治工作條例》。特別強調延續習「要持續純正政治生態，堅持全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，堅決糾治形式主義、官僚主義。」

大陸解放軍12月3日至4日在北京召開重要會議，聚焦「全軍思想政治教育工作」會議在北京召開。由習近平接見全體會議代表，中共軍委副主席張又俠特地強調，「要深入貫徹習主席重要指示，實現軍隊思想政治教育有一個大的提升。」

▼大陸多年來致力於肅清軍隊貪腐風氣。（圖／翻攝 央視）



