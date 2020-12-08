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解放軍機遇鳥擊墜毀　飛行員「37秒轉向3次」獲一等功

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▲▼解放軍機飛行員撞鳥時機上畫面。（圖／翻攝央視新聞）

▲解放軍10月時曝光，戰鬥機飛行員撞鳥時機內畫面。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

中共解放軍10月罕見自曝，南部戰區一架軍機在進行飛行訓練，起飛剛上升至272.7公尺時，就遭遇「低空鳥擊」墜毀。近日，該飛行員因成功避開居民區並跳傘成功，獲得解放軍般特頒「一等功」獎章，表揚他「最大限度保護了人民生命和財產安全。」

據《南方日報》報導，王建東在飛行高度低、處置時間短、飛機狀態急劇變化情況下，將個人生死置之度外，沉著冷靜操控戰機。「22個操控動作零失誤，37秒內3次轉變航向避開翼下居民區」，直至高度75.9米時極限跳傘，將損失降到最低。

▲▼妻子陳婷婷和兒子王文楷為王建東獻花。（圖／取自南方日報）

▲飛行員王建東近日獲得一等功表揚，妻兒獻花。（圖／取自南方日報）

報導稱，解放軍空軍近日正式下達獎勵通令，給王建東記一等功；解放軍南部戰區亦決定，在所屬各部隊中深入展開「向王建東同志學習」的系列活動，號召廣大官兵學習英雄、爭當英雄。

王建東表示，自己會更加堅定信念，更加刻苦訓練，爭取早日重返藍天，和戰友們時刻做好準備。

據中共《解放軍報》今年10月5日自曝，南部戰區空軍航空兵某旅在展開對抗空戰訓練時，飛行員按計畫駕機升空，不料才爬升了272.2公尺，突然兩道黑影迎面而來，「砰」的一聲後，戰機引擎異常，警告聲大響失去動力，王建東回報「撞鳥了。」

雖陸方未公開失事戰機型號和地點，但按照解放軍自述以及後續官媒《央視》曝光畫面，在遭遇鳥擊後，由於高度太低，飛行員無法迫降，王建東只能在墜毀前37秒內，3次規避居民住宅區，於離地面75.9公尺時跳傘，最後在一處果園被村民救下。

►時間對我們來說完全沒用！

▼解放軍機撞鳥。（圖／翻攝央視新聞）

▲▼解放軍機飛行員撞鳥時機上畫面。（圖／翻攝央視新聞）

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