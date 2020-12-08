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正妹私密按摩ing…驚見「天花板閃綠燈」：被拍光了！結局大烏龍

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▲▼天花板有設備一直閃爍綠燈。（圖／翻攝自看看新聞）

▲天花板有設備一直閃爍綠燈。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

鄭州一玲姓正妹前幾天想著去按摩放鬆身體，可不但沒放鬆到還驚出一身冷汗。她錄下的現場影片看到，在天花板上露出了的一個窟窿中，有一個小綠燈不停閃爍著。她後怕控訴，進這個房間都是裸體，閃燈的設備疑似針孔攝影機，「會不會都被拍光了。」

據《看看新聞》報導， 玲女回憶，「我11月7日1的時候，本身是去那裡做按摩，結果就看見天花板上有個東西一直閃，就不知道是什麼東西，因為進那裡面都是裸體的狀態，很擔心。」她進一步控訴，「如果要是攝像頭的話，那我肯定被拍了啊。」

據玲女描述，11月7日當天她做按摩的房間是在美容院2樓最裡面。據悉，該美容院2樓只有那間房間天花板上存在綠燈設備，其餘房間都沒有。

幾天後，玲女再次來到該美容院，發現那間屋子還是有著閃著綠燈的設備，而且房間正在不斷更換女顧客，隨後立即報案。

員警立即趕到現場，進行實地勘察。面對警員的現場執法，美容院女老闆非常不配合，阻攔檢查、呵斥玲女，態度惡劣，令人更加覺得疑點重重。

不過，經過警員檢查，結局竟然意想不到的大逆轉。現場警員表示，該設備只是冷氣，沒有發現問題。警方表示，雖說是鬧了烏龍，但畢竟給顧客造成了誤會，身為美容院老闆，給顧客做出合理的解釋非常必要。

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