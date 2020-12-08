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旅行社10女如廁遭偷拍　假面暖男幹的！「打鑰匙偷內褲」讓女同事崩潰

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▲▼偷拍旅行社的葛姓男子出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲葛男偷拍女同事，全公司只有1女倖免，不僅多人須接受心理輔導，老闆娘也將公司裝潢全部更換。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

葛姓男子經高中同學介紹，在北市某旅行社工作10年，日前被抓包他長年偷拍，辦公室內的女性僅1人倖免，讓受害者於5月間，怒PO臉書《靠北旅行社》；北院依6名女子控訴，判葛男2年1月徒刑，旅行社老闆娘另提告，8日開庭表示，事件後不僅同事皆須求診心理治療，她也將辦公室整個重新裝潢，「同仁一見葛男的位子就無法工作。」

葛男某日在旅行社上班時，被發現在廁所前「怪怪的」，一查之下竟發現，手機內有多部女同事不雅畫面，由於葛男也算資深，先前與同事間互動相當緊密，有女同仁曾託他照顧小孩，事發後在檔案中，看到孩子也遭偷拍相當崩潰，事後PO臉書《靠北旅行社》，痛訴共有10名女同事受害。

在第一波6名女子提告中，介紹葛男進公司的受害人表示，她與丈夫和葛男3人是高中同學，與葛男成為同事後親上加親「都把他當家人了」，不料對方竟是偷拍慣犯，除部分檔案已是多年前拍攝外，其中還有許多未成年少女，她不禁懷疑，葛男照顧她小孩時，是抱著甚麼樣的心態，現在對人性相當失望。

葛男被抓包後，坦承自高中起就時常偷拍，場所遍及捷運、街道，更自爆偷打女同事家門鑰匙竊取內衣褲，讓女同事不禁在庭上崩潰，「他（葛男）知道我家在哪，現在老公不在家根本無法安心」，北院於9月間，依6個妨害秘密罪，判他2年1月徒刑。

旅行社老闆娘另外提告，8日出庭表示，她經營公司20多年，自認相當堅強，但事件後仍得藉心理治療平復，更有2名女同事，因無法再踏進「那間辦公室」離職，先前幾位同仁出庭，聽葛男僅口頭道歉，但賠償「現在欠債沒辦法」，更讓眾人抱在一起痛哭，她只希望葛男之後能好好做人，並建議法院安排心理治療。本案將擇期宣判。

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