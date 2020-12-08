廟會偷拍遶境「女神舞者」更衣　台南哥遭圍毆30秒下跪道歉

記者黃翊婷／綜合報導

年約20多歲的顏姓男子聽聞嘉義水上有廟會活動，特地一個人從台南北上參加，卻因為一時起了歹念，持手機從縫隙偷拍舞團女舞者更衣的過程，結果當場被逮住，不僅下跪道歉，還遭眾人圍毆至少30秒，現場警員根本攔不住。水上警分局水上派出所所長黃顯超表示，顏男被帶回偵訊後，已依妨害秘密罪現行犯移送法辦。

▼▲眾人趁警員不注意衝上去暴打顏男。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業，下同）

嘉義縣水上玄帝會為了慶祝創會十週年，6日舉辦踩街遶境大典，並請來女神級的舞團表演。原本活動一切順利，直到深夜接近11時許，有女舞者在帆布搭建的臨時更衣室縫隙發現可疑鏡頭，嚇得馬上大叫抓人，果真逮到戴著眼鏡、身穿黑衣的顏男。

顏男被眾人制伏後，頻頻低頭向女舞者道歉，現場維持秩序的警員也上前關心。沒想到就在這個時候，有4名民眾看不下，衝上去就是一頓暴打，直接把偷拍狼打到跪下，其他人見狀趕緊出聲制止，「不要這樣，不要打了啦。」

▼▲顏男遭打飛眼鏡，仍低頭不斷道歉。

顏男挨了一頓打，剛站起來又被揍飛眼鏡，他自知理虧，面對群眾狂罵「偷拍人家換衣服、靠北」，仍低頭一直說「拍謝（台語，抱歉）」。據了解，顏男並不是當地人，只是偶然看到有廟會活動，因為好奇就從台南跑來參加，卻對女舞者起了歹念，拿手機從帆布縫隙偷拍更衣過程，才會遭到圍毆。

水上警分局水上派出所所長黃顯超表示，顏男被帶回偵訊後，已經依妨害秘密罪現行犯移送法辦。