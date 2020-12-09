喜酒吃一半帳篷被吹掀！蘭嶼11級風雨新人宴客　親友：正常啦

▲蘭嶼一對新人8日晚間宴客時碰上東北季風來攪局，現場賓客各個冒雨吃喜酒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、徐愷昕／台東報導

受到東北季風影響，台東至蘭嶼的海上交通截至5日已連續停航9天，好不容易6日才開航，而蘭嶼漁人部落裡一對新人8日晚間舉行婚禮宴客，過程中也是風雨強勁，現場每位賓客不是撐傘就是穿雨衣，甚至還有人因實在敵不過強風，最後只好打包帶回家吃，但大家興致未減，紛紛表示，「蘭嶼暴風圈吃喜酒很正常啦！」

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▲雖然婚宴受11級強風干擾，但大家依舊熱情不減。（圖／記者楊漢聲翻攝）

蘭嶼這對新婚夫妻原定5日宴客，不料因船班延期，他們人滯留在台灣本島，直到6日開航才順利返島，8日晚間席開43桌歡喜宴客，不料過程中受強勁東北季風影響，11級的強風夾帶雨勢，現場驚呼聲連連，帳篷甚至還一度被吹掀。

前來喝喜酒的賓客不是撐傘就是穿雨衣，邊吃還要邊閃雨、壓住菜盤，不過大家熱情完全沒有被澆熄，反而更加亢奮，覺得遇水則發，「這樣喝喜酒比較涼快，也別有一番滋味」。新人的親友則表示，「人生大事不能延誤！就算遇到颱風也要出席！」坦言蘭嶼辦喜事與到風雨很正常，這種經驗不在少數，絕對是蘭嶼特有，最後還開玩笑稱，「也是大自然免費加湯加料而已」。

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