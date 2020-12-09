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邊坡滑動路線斷！台鐵東線12/13復駛　通車前「行駛計畫」出爐

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▲台鐵東線搶修中。（圖／台鐵）

▲台鐵東線搶修中。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵瑞芳-猴硐間因連續豪雨造成邊坡滑動，台鐵局表示，將於12月13日05時恢復單線雙向通車，今日公佈通車前列車行駛計畫。12月8日共影響62列次、旅客人數約3,690人，累計共影響520列次、旅客人數46,732人。

通車前列車行駛變更計畫如下：
(一)對號列車部分：
(1) 樹林往宜蘭、花蓮、台東方向之列車，樹林→宜蘭間停駛。
(2) 羅東、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。
(3) 西部往東部跨線列車，七堵=宜蘭間停駛，另由宜蘭特開。
(4) 東部往西部跨線列車，宜蘭=七堵間停駛，另由七堵特開。
(5) 12月9至12月12日增開5410次樹林=七堵，(樹林按410次時刻07:33開，以下照延行駛)，沿途停靠樹林、板橋、臺北、松山、南港、汐止、七堵等站。

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(6) 12月9日至12月13日，部分列車增停如下：
1. 441次增停鹿野、關山、池上、富里、瑞穗、光復、
鳳林、壽豐、吉安、羅東、宜蘭等站。
2. 324次增停鹿野站。
3. 203次增停南澳站、和平站。
4. 401次增停南澳站、東澳站。

▲▼台鐵東部幹線持續搶修中。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵東線預計12/13復駛。（圖／台鐵局提供）

(7) 全區間停駛車次如下：
1.樹林=台東642次。
2.樹林=花蓮605、212、241次。
3.樹林=蘇澳262、261次。
4.台東=花蓮611次。
5.七堵=花蓮272、175、271、280、282次。

(8) 部分區段停駛車次如下：
1. 1次(觀光列車) 花蓮→宜蘭→臺北間停駛。
2. 2次(觀光列車) 臺北→宜蘭→花蓮間停駛。
3. 另12月11日 2次(觀光列車)行駛區間改為礁溪-花蓮-臺東-高雄-臺北間行駛。

(二)區間車部分：
(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。
(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。
(3)支線：平溪線、深澳線停駛。

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