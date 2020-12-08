瑞芳-猴硐大雨崩山！台鐵上火線「說原因」　估12/13單線雙向通車

▲台鐵持續搶修瑞芳-猴硐間邊坡坍方。（圖／台鐵提供，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

受到上周起連日大雨影響，台鐵瑞芳-猴硐間邊坡大面積崩塌，造成東西正線路線不通。台鐵今（8）日晚間說明，崩坍崖頂在路權外約90公尺遠之高邊坡處，已超過評估區域範圍。

台鐵目前仍在搶修中，預計12月13日05時恢復單線雙向通車。交通部長林佳龍表示，台鐵瑞芳-猴硐間邊坡滑動，至今日中午前已有3200多立方公尺的土方被運出，由於天候狀況仍不佳，目前僅清運約三分之一的量，還有三分之二土方待清運。

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台鐵今晚發聲明指出，這次爆發災害的邊坡在宜蘭線12公里233公尺處，有2階擋土牆，包括高6.7公尺的重力式擋土牆及高3公尺的噴漿護坡。106年5月辦理邊坡檢測時，因路段地質調查非為地質敏感區、順向坡或土石流潛勢區，且以往無致災案例，無明顯不穩定的徵兆，所以為C級（相對穩定）邊坡。

台鐵表示，依邊坡檢測計畫其檢測範圍是鐵路路權外20公尺內，進行邊坡分級，如今坡崩塌崖頂位在路權外約90公尺遠的高邊坡處，已在評估區域範圍外，加上又屬於高邊坡的背斜地質，經連日降雨造成地表及土壤含水量過高，又背斜地質為破碎岩，造成邊坡滑動走山，破壞既有擋土設施，所以在未施作永久性保護設施前，提升至A級邊坡（明顯不穩定徵兆）。

針對未來長期性改善工程，台鐵已委託工程顧問公司進行現勘初步研析，目前朝向明隧道方式進行規劃設計並注意地質、湧水、排水等問題，約需3個月完成補強工程設計，並於細設完成後辦理發包。

另針對部分路段位處高邊坡或陡峭邊坡，有落石、土石流等潛在危險，為避免災害危及列車行車安全，新建落石自動化監視預警系統計25處，目前採取統包方式辦理，已發包進行設計施工中，預計111年底完工。

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