　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瑞芳-猴硐大雨崩山！台鐵上火線「說原因」　估12/13單線雙向通車

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵持續搶修瑞芳-猴硐間邊坡坍方。（圖／台鐵提供）

▲台鐵持續搶修瑞芳-猴硐間邊坡坍方。（圖／台鐵提供，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

受到上周起連日大雨影響，台鐵瑞芳-猴硐間邊坡大面積崩塌，造成東西正線路線不通。台鐵今（8）日晚間說明，崩坍崖頂在路權外約90公尺遠之高邊坡處，已超過評估區域範圍。

台鐵目前仍在搶修中，預計12月13日05時恢復單線雙向通車。交通部長林佳龍表示，台鐵瑞芳-猴硐間邊坡滑動，至今日中午前已有3200多立方公尺的土方被運出，由於天候狀況仍不佳，目前僅清運約三分之一的量，還有三分之二土方待清運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵今晚發聲明指出，這次爆發災害的邊坡在宜蘭線12公里233公尺處，有2階擋土牆，包括高6.7公尺的重力式擋土牆及高3公尺的噴漿護坡。106年5月辦理邊坡檢測時，因路段地質調查非為地質敏感區、順向坡或土石流潛勢區，且以往無致災案例，無明顯不穩定的徵兆，所以為C級（相對穩定）邊坡。

▲▼台鐵東部幹線持續搶修中。（圖／台鐵局提供）

台鐵表示，依邊坡檢測計畫其檢測範圍是鐵路路權外20公尺內，進行邊坡分級，如今坡崩塌崖頂位在路權外約90公尺遠的高邊坡處，已在評估區域範圍外，加上又屬於高邊坡的背斜地質，經連日降雨造成地表及土壤含水量過高，又背斜地質為破碎岩，造成邊坡滑動走山，破壞既有擋土設施，所以在未施作永久性保護設施前，提升至A級邊坡（明顯不穩定徵兆）。

針對未來長期性改善工程，台鐵已委託工程顧問公司進行現勘初步研析，目前朝向明隧道方式進行規劃設計並注意地質、湧水、排水等問題，約需3個月完成補強工程設計，並於細設完成後辦理發包。

另針對部分路段位處高邊坡或陡峭邊坡，有落石、土石流等潛在危險，為避免災害危及列車行車安全，新建落石自動化監視預警系統計25處，目前採取統包方式辦理，已發包進行設計施工中，預計111年底完工。

►克蘭詩「護體神油」2300元→1099元

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高纖蘇打餅取代甜點！營養師「孕期飲食筆記」教準媽咪養胎不長肉

浙江台商居檢12天發病將比對病毒序列　台大醫分析「98%本土感染」

瑞芳-猴硐大雨崩山！台鐵上火線「說原因」　估12/13單線雙向通車

台7乙線過彎失敗！女騎士「自撞彈飛」摔落5尺深水泥地

工業智慧教育領航者　崑山科大成立南區教學聯盟攜手高中職共學

阿嬤餵2歲孫狂吃生魚片　兒科醫師曝「慘況」：2種人是地雷族群

高雄「濃煙塞滿」臭爆！網喊窒息「救救我」　環保局回應了

重現都市傳說！台灣在地魔幻事件搬上舞台　衛武營首演

最奇特訂單！遠看是上吊繩⋯走近是麵包：想死的人其實很努力想活

2020年度代表字「疫」！獲2.8萬票輾壓式奪冠

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

日本媽用白板筆在鋁箔紙上做畫 一碰水「超Q小魚浮起」開心游泳

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

2個月胖5kg！斷掌黑熊順利野放　牠秒奔向山林：謝謝你們的照顧

高纖蘇打餅取代甜點！營養師「孕期飲食筆記」教準媽咪養胎不長肉

浙江台商居檢12天發病將比對病毒序列　台大醫分析「98%本土感染」

瑞芳-猴硐大雨崩山！台鐵上火線「說原因」　估12/13單線雙向通車

台7乙線過彎失敗！女騎士「自撞彈飛」摔落5尺深水泥地

工業智慧教育領航者　崑山科大成立南區教學聯盟攜手高中職共學

阿嬤餵2歲孫狂吃生魚片　兒科醫師曝「慘況」：2種人是地雷族群

高雄「濃煙塞滿」臭爆！網喊窒息「救救我」　環保局回應了

重現都市傳說！台灣在地魔幻事件搬上舞台　衛武營首演

最奇特訂單！遠看是上吊繩⋯走近是麵包：想死的人其實很努力想活

2020年度代表字「疫」！獲2.8萬票輾壓式奪冠

熱愛足球　ACA李孟哲、譚珷齡拚踢球也拚教球

高顏值「聖誕甜點」自己做！馴鹿蘋果派、雪人吐司零失誤

高纖蘇打餅取代甜點！營養師「孕期飲食筆記」教準媽咪養胎不長肉

第四屆火星人訓練營五星級教練團　彭政閔領軍、陳江和教守備

浙江台商居檢12天發病將比對病毒序列　台大醫分析「98%本土感染」

老翁騎車遇「內輪差＋視覺死角」　驚悚3秒...命差點被油罐車收走！

生活熱門新聞

高雄「濃煙塞滿」臭爆！網喊窒息：救救我

阿嬤餵2歲孫狂吃生魚片　兒科醫師曝慘況

女騎士台7乙線過彎失敗！摔落5尺深水泥地

瑞芳-猴硐邊坡滑動！台鐵解釋了

周日冷空氣挑戰冷氣團急凍15°C

3次一字馬都失敗　芭蕾小妹「放大絕」萌翻

浙江台商居檢12天發病　專家認本土感染機會高

通通停售！福灣聯名商品下架懶人包

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

性騷案燒不停！福灣遭切割後首發聲

Mister Donut下架停賣福灣聯名甜甜圈

点爭鮮「1人50分鐘50盤」整單免費！

不敵網友抵制⋯ 福灣再發聲：抱歉添麻煩

入冬最強冷空氣挑戰首波冷氣團

更多熱門

相關新聞

平交道事故！冬山=羅東列車延誤

平交道事故！冬山=羅東列車延誤

交通部台鐵局表示，受平交道事故影響，臺鐵自17：50起，冬山站=羅東站間南下/北上列車有延誤情形，受影響車站包括冬山、羅東，預計將於20:00回復。

一張圖秒懂操作槍！　報繳期限11日截止

一張圖秒懂操作槍！　報繳期限11日截止

麵吃一半！旁冒單眼皮貓死亡逼視

麵吃一半！旁冒單眼皮貓死亡逼視

台鐵邊坡滑動！近7成土石待清

台鐵邊坡滑動！近7成土石待清

台鐵東線　3日內行駛計畫曝

台鐵東線　3日內行駛計畫曝

關鍵字：

台鐵瑞芳猴硐

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

為何陰毛是捲的？醫曝「3神奇作用」別急著剃　網友驚呆了

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

真有外星人！美國保密協議簽下去了

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

高雄「濃煙塞滿」臭爆！網喊窒息：救救我

高三生深夜無照雙載　追撞慘噴飛1死1傷

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

AirPods Max 來了！售價台幣1萬5千元

高雄運將燒死　警驚見「遺體仍繫安全帶」

阿嬤餵2歲孫狂吃生魚片　兒科醫師曝慘況

即／納骨塔暗夜惡火　大量臭煙飄南高

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面