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美女人妻出軌3徵兆！萬元蒂芬妮耳環當垃圾　父子3人餓等門被罵

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圖、文／鏡週刊

李姓男子透露，在他懷疑前妻「小美」外遇的那段期間，人妻出軌的徵兆她都有，例如，整天躲著家人偷偷講電話、經常性晚歸；此外，因作賊心虛，變得易暴怒，動輒以荒唐理由指控丈夫；今年情人節，李男為討好愛妻，買了近萬元的蒂芬妮耳環等禮物，偷偷放在妻子車上的置物櫃，他打電話「討拍」時，小美竟怒控丈夫侵犯隱私，把耳環丟垃圾桶。

小美（圖）原欲請辭，卻因上級慰留，繼續與情夫長官朝夕相處。（讀者提供）

李男告訴本刊，去年6月開始，他發現在台中市政府社會局擔任約聘僱社工的妻子小美（化名）總是背著他跟孩子，不知道在跟誰講電話，甚至一大早起床，躲在浴室裡講老半天，雖然覺得不對勁，但他基於尊重，從來沒有過問，也沒偷看妻子手機的對話內容。

幾個月後，小美的行徑越來越奇怪，不但對他與孩子態度冷淡，且經常晚歸。李男說：「原本她都準時5點下班，但後來，經常拖到7點半、8點才回到家，尤其是週四，他們「身心障礙科」固定在台中市南屯區的愛心家園開會，她藉口開完會須返回豐原的「陽明大樓」辦公室處理公事，總是很晚才回來。」

何姓督導與小美每週四都會到台中市愛心家園開會，趁機約會。

李男說，小美變得易暴怒，防衛心很強，動輒以莫名其妙的理由指控他不對。今年2月14日、西洋情人節，李男特別到百貨公司花了萬餘元，買了一副「蒂芬妮」名牌耳環與高檔巧克力，然後偷偷放在小美車上副駕駛座的置物箱，想給妻子一個驚喜。

他興沖沖地打電話問小美：「有沒有收到禮物？」原以為可以換來一絲甜蜜的感覺，不料，小美卻扯開喉嚨怒罵：「你為什麼不經我的同意進我的車放東西，你這樣是侵犯我的隱私，我已經把你的臭禮物丟進垃圾桶了！」

李男像是頭上被澆了一桶冰水，剎時全身發冷、顫抖，他氣到極點，哀傷到無法言語；他說，小美外遇的徵兆很明顯了，過去他也經常到妻子的車上拿東西、放東西，她從沒意見，外遇之後，「隱私」對她而言突然變得重要，現在想來，其實她是作賊心虛，也或許是戀姦情熱，看老公怎麼看都不順眼。

台中市社會局與督導偷情的人妻社工，戀姦情熱時，騙老公說要加班，結果車子在高速公路跑了一百多公里，丈夫李男透過ETC的APP查看，差點昏倒！當時除了有流言蜚語傳入丈夫耳中，他驚覺妻子連小孩都不要了，兒子曾哭訴說：「爸爸，我們跟媽媽已經很久沒有好好一起吃頓飯了」，他才下定決心蒐證，不再鴕鳥。

李男透露，有一回前妻小美騙他說要假日加班，他在家打開ETC的APP查看，赫然發現她的車竟然在高速公路跑了一百多公里；李男忍不住打電話詢問，結果小美又飆罵他侵犯隱私，為此，2人冷戰一個多月，最後李認錯，保證不再犯，才結束冷戰。

小美（圖）與何姓督導外遇，最後選擇與丈夫離婚。（讀者提供）

當妻子外遇，丈夫往往是最後一個知道的，一開始李男心裡起疑，但幾乎是自欺欺人的選擇信任老婆，可是，小美朋友圈子裡的閨蜜，都知道她有男朋友，有看不過去的友人提醒李男，小美曾於4月1日與督導前往彰化八卦山某景觀餐廳喝咖啡，而且狀似親密，4月16日兩人一起請假，聯袂在上班時間跑到日月潭約會……這些傳言陸陸續續傳進李男的耳朵。

李男表示，現在想起來，當時妻子的心已經飛得很遠了！他打算帶小美跟2個孩子到外面吃頓大餐，等到快8點，小美才回家，一見到他們餓著肚子等她，她的反應不是愧疚、道歉，而是發飆，說這樣讓她很困擾，還跟老公大吵一架。

小兒子哭著說「很久沒跟媽媽好好吃頓飯了」，讓李男決定不再當鴕鳥，開始蒐集證據。

當晚，小兒子哭著跟李男說：「爸爸，我們跟媽媽已經很久沒有好好一起吃頓飯了。」聽到這番話，李也抱著兒子留下眼淚，他決定不再當鴕鳥，於是偷偷在妻子的車上放置錄音筆，一個月後，錄了不少鹹濕對話。

他讓岳父、母聽女兒外遇證據的錄音檔，3人抱在一起哭，他在妻子娘家的支持下準備提告，狀子寫好了，也因為岳父母對他真的很好，他想再給妻子最後的機會。4月底，他跑到台中市政府豐原區「陽明大樓」找何男談判，質問他為何利用直屬長官的職權，與已婚的女部屬通姦？

台中市政府社會局何姓督導（圖）偷吃人妻部屬，還反嗆對方丈夫。（翻攝臉書）

何姓督導先是否認，強調他只是跟小美開玩笑，沒有真的發生性關係，李男於是播放何男與小美的錄音檔，聽完後，何男自知無法狡賴，竟然耍狠說：「不然你要怎樣？」甚至反過來威脅李說：「你知道我太太準備要告你太太嗎？她可以單獨告女的，不告我！」聽到何姓督導這麼說，李男忍無可忍，立刻打電話請律師遞狀提告。


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