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新竹邱聖哲中橫失蹤33天！母磕頭跪哭「救救我兒」　姐：根本他殺

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新竹邱聖哲中橫失蹤33天！母下跪磕頭哭「救救我兒」　姐：根本他殺。（圖／東森新聞）

▲邱男母親和姐姐下跪，求大家幫幫他們。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹37歲男子邱聖哲11月6日騎機車誤闖中橫便道，到今天（9日）已失聯33天。家屬認為，事發當天監視器沒拍到邱男從隧道出來的畫面，認為被管制站人員帶走，質疑谷關派出所長隱瞞袒護，控告瀆職。邱姐表示，搜救人員跟他們說「這根本不是失蹤，這是他殺。」邱母也下跪磕頭痛哭，「救救我的兒子，我才一個兒子。」對此，警方則強調，事發後積極協助家屬，已報請地檢署偵辦。

據悉，邱聖哲家裡開家具行，他擔任家具送貨員，11月初向家裡請假後，於11月6日騎機車，因不明原因夜闖中橫便道德基管制站，還撞傷1名管制人員。他見管制人員從後開車尾隨，騎了22公里到谷關端隧道口處，再遭管制人員攔阻，大喊「我後面有歹徒」，隨後棄車往隧道內奔去，最後疑似跳下百米深的邊坡懸崖，消失無蹤。

新竹邱聖哲中橫失蹤33天！母下跪磕頭哭「救救我兒」　姐：根本他殺。（圖／東森新聞）

▲▼邱母激動下跪磕頭。（圖／東森新聞）

新竹邱聖哲中橫失蹤33天！母下跪磕頭哭「救救我兒」　姐：根本他殺。（圖／東森新聞）

警消連日地毯式搜尋，家屬也請來民間搜救團體協助，甚至懸賞50萬元，但案發後第3天，只在對岸河床找到一頂秋男的安全帽。而隧道口另一端的關鍵監視畫面，直到12月6日警方才提供。

邱男胞姐邱美齡及其父母8日至台中地檢署，按鈴控告和平分局谷關派出所長王繼生涉嫌瀆職。邱母當場下跪磕頭痛哭，「求求你們幫幫我，救救我的兒子，我才一個兒子。」

邱姐說，確定弟弟從中橫便道1.7K處進去，到1.3K都沒再出來過，明明有這些證據了，為什麼所長遲遲不去辦；且隧道出口完全沒弟弟蹤跡，安全帽還可出現在對岸，這分明就是人為，「我可以確定，我弟是在隧道裡面被管制人員帶走。他們搜救的跟我們講說，這根本不是失蹤，這是他殺。」

家屬質疑所長隱瞞關鍵畫面，害他們找錯地點，不只一度不給報案三聯單，甚至還故意拖延申請國軍搜救，錯失黃金救援時間。對此，和平分局偵查隊隊長許軒鳴強調，第一時間即掌握當日現場工作人員身分，也積極調查事發經過，協助家屬釐清相關細節。警方澄清事發後積極偵辦，也調閱保全證據，為求慎重，已經報請地檢署偵辦。

▼家屬公布邱男長相，懸賞50萬尋人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼新竹騎士邱男闖中橫便道，疑似跳崖失蹤半個月，家屬懸賞50萬元尋人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼邱男大喊「我後面有歹徒」，隨後棄車往隧道內奔去。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼谷關。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼邱姓騎士6日晚闖入中橫管制區，目前下落不明，警消8日持續搜救中。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼邱男疑似跳下百米深的邊坡懸崖。圖／記者李忠憲翻攝）

▲疑似發現跳崖騎士的安全帽。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼搜救行動至今仍無進展，僅尋獲邱男所戴的安全帽。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲疑似發現跳崖騎士的安全帽。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼家屬開出50萬元賞金，只希望邱男能夠盡快回家。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼新竹騎士邱男闖中橫便道，疑似跳崖失蹤半個月，家屬懸賞50萬元尋人。（圖／記者李忠憲翻攝）

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