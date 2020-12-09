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無懼雙11之後…遠東巨城周年慶12天26億　員工曝制霸關鍵

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▲無懼雙11之後…遠東巨城周年慶12天26億　員工曝制霸原因。（圖／巨城提供）
▲巨城12天周年慶終於畫下句點，擠爆的人潮、車潮，終於讓周邊住戶鬆了一口氣。（圖／巨城提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

Big City遠東巨城購物中心週年慶終於劃上句點，連續12天的周年慶，可說是新竹人年度盛事，周邊交通的車輛不是在進入巨城，就是準備出發前往巨城，新竹人也用堅強實力寫下12天26億的漂亮營收，可能是疫情影響，國內內需市場擴大，營業額相較去年還成長了13.8 %，巨城年度營收有望超越130億，再創高峰。

▲無懼雙11之後…遠東巨城周年慶12天26億　員工曝制霸原因。（圖／巨城提供）

▲受到疫情影響，內需市場大大提升，即使在雙11後才舉行周年慶，巨城依然無懼。

巨城表示，今年看準因疫情而無法出國，國內旅遊、民生消費需求大，竹科就業市場與產值上揚及品牌廠商備足商品貨量等因素，以3C家電成長1倍最高，其次生活居家業種也有25 %成長表現，另外，精品珠寶、美妝保養、餐飲輕食、鞋類配件等皆較去年同期大幅成長約5成。

相對於北部百貨戰區，巨城周年慶算是時間比較晚的，日前還有一波讓台灣貨運宅配癱瘓的　雙11周，外界一度擔心今年的巨城周年慶是否受到影響，不過據巨城內部表示，疫情的關係，內需市場非常龐大，至從5月1日勞工節以來，巨城不只假日爆滿，連平日都是逛街人潮，早上11點百貨公司才營業，停車場1、2000個位置已經只剩一半。

▲無懼雙11之後…遠東巨城周年慶12天26億　員工曝制霸原因。（圖／巨城提供）

▲今年周年慶也導入APP換購，消費者不用像往年還要一個一個站排隊累積發票，換取折扣券。

一名巨城員工私下透露，雙11雖然民眾已經買爆一波，但巨城對於此次的周年慶做好萬全準備，除了原本常規的特惠組、滿額贈、來店禮，還祭出重磅名店快閃、APP輔助換購流程，巨城信心滿滿、一點都不擔心，果然，12天的周年慶也再次證明巨城作風狠辣、眼光獨到。

周年慶畫下完美句點不用急，巨城表示，緊接著迎來的是耶誕節，巨城耶誕樹今年色彩依然繽紛，各式顏色飽滿的鮮豔禮物盒圍繞樹上童趣感十足，搭配巨型薑餅屋、麋鹿、絢爛燈海與大型聖誕阿Mall公仔藏身在廣場四周，全台最夯的聖誕美景盡收眼底。

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