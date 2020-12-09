台南「神秘白貨櫃車」終點曝！連2天現身...網驚：撞到台股跌停板

記者柯沛辰／綜合報導

台南市街頭連2天凌晨出現「超長貨櫃車」，先後有路人目擊驚呆，將照片PO網，引發熱烈討論。如今最新路線曝光，車輛一路往南科方向前進，很可能是半導體廠新進口的機台，動輒上億美金。

12月8日凌晨1點16分，2輛超長白色貨櫃車沿途行經北區中華北路、鹽水溪橋、安南區海佃路、府安路口，往南科園區方向行駛，全程相距約100公尺。值得一提的是，每輛貨櫃車佔據2個車道寬，後方皆有數輛警戒車跟隨，並伸出指揮棒進行交管。

▲台南「神秘貨櫃車」凌晨行經中華北路，全長超過50公尺。（圖／網友Lin Feng Yi授權提供）

在地網友Lin Feng Yi目擊後感到不可思議，拍下畫面PO到臉書「台南爆料公社」。許多人看完紛紛留言，「撞到這個，投胎100次也不夠賠」、「撞下去，明天台股跌停板」、「應該是精密機台，車廂是防震的」、「好長，怎麼停紅綠燈」，還有專業網友根據路線、貨櫃樣式，推測貨櫃應該是裝載精密儀器，之所以選在深夜上路，無非是要保護天價設備。

事實上，這樣長的貨櫃車上路，必須事先申請。台南市交通大隊執法組組長廖信智表示，有關貨車載運整體物品超長超寬超高之情事，應該向車籍所在地或運起地公路監理機關，申請核發臨時通行證。

▲在地人連2天目擊超長貨櫃車，「開這個的駕照不簡單！」（圖／網友Handerson Zheng授權提供）

事隔一天，台南網友Handerson Zheng在9日凌晨再次目擊超長貨櫃車，除了拍下影片分享到「台南爆料公社」，也不禁直呼「這個只有在國家地理頻道看過的畫面，幸運讓我遇到了，晚上新聞也有播，現場看真的很壯觀！」

由於台積電正在南科加速投資，半導體微影技術廠商艾司摩爾（ASML）也在南科設立技術培訓中心，大型機台一座座運進南科，未來有望追過竹科的營收規模，力拼全球半導體最重要的製造中心，因此對台南民眾來說，「超長貨櫃車」奇景往後或許也見怪不怪了。

▼貨櫃車後方有一輛休旅車隨行，並協助指揮交通。（圖／網友Lin Feng Yi授權提供）

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