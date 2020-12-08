反送中展覽遭丟雞蛋　台南30歲青年被逮：國考壓力大宣洩一下

記者林悅／台南報導

神學院圖書館「香港展覽」會場外遭丟擲雞蛋案，台南市警一分局立即與警刑大隊組成專案小組，經過濾、訪查附近民眾及相關資料，於12月7日晚間7時許查獲涉嫌人30歲李姓男子到案，李男指出係因國考壓力大心情不好，丟雞蛋宣洩情緒，警方調查指出李男無任何政治色彩，對反送中活動也沒意見。



▲「穿石 Surmount：香港騷動年代—抗志」台南展場，遭不詳人士丟雞蛋，一分局警方查獲涉案李姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局，於12月6日接獲台南「穿石」展覽現場工作人員報案，該展場門口於12月6日上午9時開門之際，發現門口遭人丟擲雞蛋，第一分局獲報後，立即與台南市刑警大隊組成專案小組，過濾、訪查附近民眾及相關資料，於12月7日晚間7時許查獲涉嫌人30歲李姓男子到案。

經調查，李姓涉嫌目前無業，因參加國考壓力大，以致心情不佳，於12月5日晚上6時許在東區某賣場買了1盒雞蛋，之後騎乘機車在台南市區隨意閒晃，原本要至中西區某空地丟雞蛋宣洩情緒，因當晚行經至新樓街神學院圖書館時，發現該處有塊空地，即停下機車，在機車置物箱內取出雞蛋，朝向該館外豎立之石頭丟了2顆雞蛋，其餘雞蛋則在路邊隨意丟棄。經調查李嫌無任何政治色彩，對於主辦單位的反送中活動沒有任何意見。

一分局指出，警方受理報案後，立即針對展館場所加強安全維護，並積極偵辦，以落實維護展館安全，保障活動順利完成。全案調查後，因香港邊城青年於臉書表示譴責此次惡意破壞及恐嚇的行為且已報警，即依刑法恐嚇公共安全罪嫌及社會秩序維護法等函送台南地檢署及台南地院辦理。

據了解，由台南市新力量文化推廣協會、台南市議員蔡筱薇服務處、香港邊城青年、基督教長老教會共同舉辦的「穿石 Surmount：香港騷動年代—抗志」台南展場6日上午遭不明人士丟雞蛋，主辦單位公開譴責暴力，並盼藉由司法程序揪出幕後的黑手。

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