　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／境外移入+2、英國今開打疫苗　指揮中心最新說明

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／台北報導

國內今日新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為。另外，疾管署每周二例行疫情記者會，說明登革熱、流感、腸病毒等疫情，也將與指揮中心記者合併召開。

根據指揮中心統計，國內目前累計718例新冠肺炎確診個案，分別為626例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、574人解除隔離、其餘住院隔離中。

英國今日率先施打來自輝瑞與BionNTech的新冠肺炎疫苗，成為全歐第一國，而美國也將在後天審核，疫苗注射進入倒數計時。台灣究竟什麼時候能打到疫苗？預料指揮中心也將在記者會上做出回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

ET快訊
野生「女子天團」現身苗栗爬山！　她還爬上樹超敏捷
味全龍拒抽籤、聯盟代抽　確定明年選秀順位第5
名嘴陳建名指陳鴻文「收1千萬打假球」　判決出爐
台股創新高卻沒發大財　一圖看懂只漲「這4檔股票」
Angelababy不認已婚！聽到黃曉明0反應　下秒動作爆5
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

樂高重現松菸10大場景！改造古董級「消防栓水帶箱」首度開箱

400年首見｢木星土星超級近合｣　12/21冬至登場！錯過再等60年

LIVE／境外移入+2、英國今開打疫苗　指揮中心最新說明

好市多排隊「狂拿10盤蛋糕」　男喊：你的蛋糕店開幕了！網引戰

考核限75%甲等！教保人員「輪流拿乙等」　教團籲如實考核

設穆斯林祈禱室+朝拜毯　陽明山國家公園遊客中心獲友善環境認證

婚禮照片被刪光！攝影師拗「記憶卡就滿了」　她崩潰：不可能重拍

快儲水！台中15日停水16小時　這地區2.5萬戶受影響

貧婦掏1元湊不出便當錢！暖男乾脆一起結「再塞500元」萬人看哭了

「4生肖」年底財運狂拉尾盤！　Top1尾牙最大獎就是他

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

樂高重現松菸10大場景！改造古董級「消防栓水帶箱」首度開箱

400年首見｢木星土星超級近合｣　12/21冬至登場！錯過再等60年

LIVE／境外移入+2、英國今開打疫苗　指揮中心最新說明

好市多排隊「狂拿10盤蛋糕」　男喊：你的蛋糕店開幕了！網引戰

考核限75%甲等！教保人員「輪流拿乙等」　教團籲如實考核

設穆斯林祈禱室+朝拜毯　陽明山國家公園遊客中心獲友善環境認證

婚禮照片被刪光！攝影師拗「記憶卡就滿了」　她崩潰：不可能重拍

快儲水！台中15日停水16小時　這地區2.5萬戶受影響

貧婦掏1元湊不出便當錢！暖男乾脆一起結「再塞500元」萬人看哭了

「4生肖」年底財運狂拉尾盤！　Top1尾牙最大獎就是他

新北U18／「旅日旅美都是舞台」　陳冠宇看好林昱珉未來

台股再創收盤新高！台積電回神站上525元再創新天價　指數漲103點收14360點

樂高重現松菸10大場景！改造古董級「消防栓水帶箱」首度開箱

雷納德條款？NBA全美直播賽事禁輪休　違規重罰288萬

花蓮跨年卡司再+1　「超大咖天后」開唱...還要合體神秘嘉賓

青山宮執行長致歉：165週年紅壇增14個　擴大舉辦人潮超過預估

威廉《綜藝3國智》跳遠重擊尾椎！　女友見「側臉無毛」怒開罵

中職／新任體育署長聽取各隊意見　6搶1要組最強國家隊

直播／DIOR 2021早秋男裝超可愛　看衣服前先看「變形Logo字」

有配息的5G ETF來了！參與台積電除息　這檔只要價1.5萬元

生活熱門新聞

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

世界冠軍福灣巧克力因「1篇網文」惹鄉民抵制

入冬最強冷空氣挑戰首波冷氣團

3次一字馬都失敗　芭蕾小妹「放大絕」萌翻

1/1生日超爛！元旦寶寶吐5點辛酸　苦主：12/30才最慘

爸媽嗑鍋ing「兒一旁寫作業」　她怒：等1小時

水彈夜襲4縣市！豪大雨砸2天下波更強

免費送星巴克保溫杯　官方回應了

2020注定單身了！最會「招惹爛桃花」星座Top4

点爭鮮「1人50分鐘50盤」整單免費！

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

暌違800年　土星木星近距離合體

快訊／熊貓又當了！無法結帳搶修ing

更多熱門

相關新聞

英疫苗今開打　民眾對安全存疑　

英疫苗今開打　民眾對安全存疑　

英國今天將領先全球，率先施打新冠肺炎疫苗，除了因為太快批准施打令民眾存疑之外，施打第1劑後，必須回鍋打第2劑。但民眾在這期間若出現副作用，恐怕會對繼續施打疫苗卻步。

簽約了！南韓發佈新冠疫苗預購計畫　供4400萬人施打

簽約了！南韓發佈新冠疫苗預購計畫　供4400萬人施打

蔡力行：聯發科為新常態領先者

蔡力行：聯發科為新常態領先者

林鄭月娥公佈「加辣」限聚措施

林鄭月娥公佈「加辣」限聚措施

成都爆3例確診　官方：迅速進入戰時狀態

成都爆3例確診　官方：迅速進入戰時狀態

關鍵字：

新冠肺炎莊人祥疫苗

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面