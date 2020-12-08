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毛孩家庭必備！LG 360六階段深層淨化髒空氣　專為寵物空氣淨化讓毛髮異味通通Out

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▲▼ LG PuriCare 360°空氣清淨機-寵物功能增強版。（圖／翻攝自即新聞）

▲家裡有毛小孩、空氣又糟糕該怎麼辦，讓即新聞小編介紹居家救星「LG PuriCare 360°空氣清淨機」拯救你。（圖／翻攝自即新聞）

消費中心／綜合報導

近年來台灣空氣污染問題日漸嚴重，許多人都會在家裡擺上空氣清淨機照顧健康，再加上越來越多家庭飼養毛小孩，防不勝防的「毛髮、異味」也成為一大困擾，尤其到了秋冬換季毛絮亂舞、空氣品質較差情況下，「哈啾聲」總是此起彼落，鼻子又癢又不舒服時該怎麼辦呢？這次就讓《ETtoday》即新聞開箱全新升級的「LG PuriCare 360°空氣清淨機 寵物功能增加版」，還你居家健康清新好空氣。

為了實測LG PuriCare 360°空氣清淨機 寵物功能增加版功能到底多強大，記者模擬家中「幫狗狗修毛」的實際情境，只見當毛髮一四散，大家的鼻子就開始癢了起來，對於有過敏體質的人一定更加難受。這時候只要聽到「豋登豋」的聲音響起，就是LG PuriCare 360°空氣清淨機已經打開，能藉由儀表板上的四色燈號與精確數值掌握家裡空氣品質，來決定要使用什麼模式淨化空氣。

▼圓柱形設計能360°零死角將乾淨空氣送到家中。

毛孩家庭必備！LG 360六階段深層淨化髒空氣　專為寵物空氣淨化讓毛髮異味通通Out（圖／翻攝自影片）

毛孩家庭必備！LG 360六階段深層淨化髒空氣　專為寵物空氣淨化讓毛髮異味通通Out（圖／翻攝自影片）

LG PuriCare 360°空氣清淨機採用圓柱狀設計，從上、下、左、右360°零死角吸收四周汙染物質，同時可以利用上方的清淨循環扇與中層的出風口將乾淨空氣吹送至家中每個角落。此外，針對有毛小孩家庭，可以切換到寵物模式，大大提升下層吸力，將氣流集中到地面，強力吸除懸浮於地上的毛髮，這對於家中同時有「小孩」以及「毛小孩」的朋友可是一大福音，幫助時常在地板上玩耍的他們不會吸入過多過敏原，呼吸乾淨的空氣。

此外，一打開外殼抽出濾網就會看見一張有著汪星人的濾網，這是專為寵物設計的「毛髮專用濾網」，可拆洗式設計能夠輕易拆下，以清水沖洗的方式將上頭吸附的毛髮清除後重複使用，既經濟又環保。

▼寵物用「毛髮專用濾網」還可以重複清洗使用。

▲▼ LG PuriCare 360°空氣清淨機-寵物功能增強版。（圖／翻攝自即新聞）

▲▼ LG PuriCare 360°空氣清淨機-寵物功能增強版。（圖／翻攝自即新聞）

對於一台空氣清淨機，更重要的是「內在」多麼強大，根據品牌資料顯示，LG PuriCare 360°空氣清淨機 寵物功能增加版以六階段過濾濾網層層淨化空氣品質，以抗敏HEPA 13 醫療級濾網過濾99.999%灰塵，即使是小至0.01μm的過敏原也能去除，接著以多重高效率濾網、光觸媒除臭濾網，去除空氣中包括甲醛甲苯阿摩尼亞等有害氣體及家中寵物可能會帶來的異味，全方位淨化使人不適的髒空氣；此外，光觸媒濾網在保養上也相當容易，只要每使用兩個月，將濾網放在日光或燈光下3小時，就能將除臭功能再生。

許多家庭一定會遇到一邊要照顧小孩，家中寵物又四處奔跑，挪不出身去開機器的狀況，只要下載LG ThinQ app，開啟Wifi遠控功能，一鍵就能開啟，堪稱爸媽的超級救星。現在還不跟著即新聞小編的腳步手刀購入，用LG PuriCare 360°空氣清淨機 寵物功能增加版淨化家中髒空氣，守護家人健康。

▼六階段過濾濾網能過濾99.999%灰塵、小至0.01μm的過敏原。

▲▼ 濾網。

▼只要下載LG ThinQ app就能使用Wifi遠控功能輕鬆遙控。

▲▼ LG PuriCare 360°空氣清淨機-寵物功能增強版。（圖／翻攝自即新聞）

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