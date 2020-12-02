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努力過後的紅酒更好喝！蕭彤雯分享「幸福秘訣」　用LG SIGANTURE冰酒櫃兼顧優雅、品味

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▲▼ LG高端家電 。（圖／翻攝自影片）

▲資深媒體人蕭彤雯從工作中找到成就感，在忙碌過後選擇小酌一杯犒賞自己。（圖／翻攝自影片）

科技中心／綜合報導

資深媒體人蕭彤雯在工作場域以亮眼表現深植人心，但私底下她可是一個不折不扣的「大忙人」。同時要做好母親角色的她，每天六點二十就要早起料理大小事，再加上身兼廣播節目主持人、講師及做生意等身份，有時候忙到下一步該做什麼都會忘記。即便忙碌，朋友也勸她要活得輕鬆，但蕭彤雯認為自己可以在認真中找到快樂、尋求成就感，因此她總是樂在其中，努力在家庭、工作及生活中找到平衡。

忙碌過後，蕭彤雯會選擇喝點紅酒、看場電影、看本書。她說，「不要忘記認真扮演好每一個角色的同時，也要認真的愛自己」。在複雜、忙碌的生活中，蕭彤雯更喜歡簡單的東西，像是在家中插上一盆白色的花，看著就會覺得「心情好好」。此外，在晚上小酌一杯也是她疼愛自己的方式，用微醺時光增進夫妻情誼。

▲▼ LG高端家電 。（圖／翻攝自影片）

但喜歡小酌的她，直到一個專業喝酒的朋友來家裡拜訪時驚呼，「你們這樣都把酒浪費了！」，才讓她知道，原來在台灣比較濕熱的環境下，紅酒、白酒這種發酵類酒需要好的溫度、濕度保存環境，才能讓酒維持在最美好的風味。因此，她開始研究挑選好的紅酒櫃，最後選上LG SIGNATURE InstaView®敲敲看智慧溫控冰酒櫃。

在冰酒櫃的選擇上，蕭彤雯強調「精準溫度控制」是非常基本，像是葡萄酒比較適合在12度到16度，必須要在準確的溫度下才能保持風味。但身為收藏家，不可能只有一支酒放在櫃中，這時候能夠設定「多重溫度控制」就能讓讓每個人品嚐到不同的風味，此外，對於生活品質有所追求的她，對於冰酒櫃的外型也是十分重視，所以第一眼見到LG SIGNATURE冰酒櫃時就驚呼，「它實在太漂亮了！」，以Textured Steel™ 髮絲紋不鏽鋼作為表面材質，讓外觀更顯優雅、高質感。

▼能夠清準溫度控制、多重溫度設定是冰酒櫃基本的條件。

▲▼ LG高端家電 。（圖／翻攝自影片）

▲▼ LG高端家電 。（圖／翻攝自影片）

▼LG SIGNATURE冰酒櫃優雅外型讓蕭彤雯一眼就愛上。

▲▼ LG高端家電 。（圖／翻攝自影片）

只要「敲一敲」，裡面的燈就會自動亮起，不需要打開門來挑選，這樣既可以避免破壞溫度、又能省電；液晶觸控面板在休眠時呈現玻璃質感，只有使用時亮起，完美呈現其便利性與極簡設計，讓質感更加升級；而「智動感應門Auto Open Door」只要將腳踩在固定位置，就會自動開關門，不會浪費多餘的電；除了上層的冰酒櫃以外，下層也有可變溫式抽屜，能依照自身喜好設定為「冷藏或冷凍」，再搭配「智動升降抽屜™」，只要按下按鈕就可以輕鬆拿取食物、物品。透過LG ThinQ App更可以透過WiFi連結手機，隨時監控冰酒櫃溫度、狀況。

「讓更好的生活品質增加每天生活的期待值，人會在不同的角色上都扮演得更好」蕭彤雯這樣期勉大家，正因為每天都辛勤工作、努力過生活，才會讓珍藏的紅酒變得更加美味，你看，收工後的她迫不及待舉起紅酒杯，拿起剛從冰酒櫃取出的紅酒，替自己好好放鬆一下。

▼下層抽屜可以依照餐酒類型選擇冷藏或是冷凍，而智慧升降抽屜更能輕鬆拿取食物。

▲▼ LG高端家電 。（圖／翻攝自影片）

▼智動感應門讓你靠著站位就能輕鬆開門。

▲▼ LG高端家電 。（圖／翻攝自影片）

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