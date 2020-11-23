急售PS5！他面交尬問「多訂的嗎」　真相曝光秒鼻酸：果然分得出

▲原PO得知賣家出售的真相後，不禁感到有些鼻酸。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

Sony最新推出的遊戲主機PS5（PlayStation 5）上市後，有些人夫為了哄騙老婆，便會將PS5佯裝成空氣清淨機，順理成章買回家。一名男網友發文表示，他先前幸運找到賣家願意出售PS5，想不到面交時，卻發現對方眼中流露出一絲悲傷，一問之下才知道，原來那是對方「老婆」要賣的，女人果真分得出PS5跟空氣清淨機的差別。

這名男網友在臉書上分享，他日前幸運找到賣家願意出售PS5，且價格還是當天最便宜的，因此雙方談攏後，他便開心的前往面交地點，並致電給對方。原PO表示，接起電話的人是女生，雖然聲音聽起來不像會玩PS5，且語氣還一副急著出售的樣子，但他仍不以為意。

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到了約定時間後，一名看起來就是「典型愛打電動」的中年男子朝原PO走來，在驗貨的同時，兩人也尷尬的聊了幾句話。原PO詢問賣家，「你這台在哪裡買的啊？」對方表明是從電商購入後，他又繼續問道，「那你很會訂欸，你是訂到兩台嗎？不然為啥要賣？」

這時，原PO注意到賣家的眼神看起來有些悲傷，安靜了2秒之後，對方開口說道，「那是我老婆要賣的。」答案揭曉後，換原PO沉默了，他聽完以後實在覺得有些心酸，心想著「果然，女人還是分得出來PS5跟空氣濾淨機的差別。」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你有沒有後悔說出你很會訂這句」、「幫我跟你老婆說聲謝謝」、「我看到都要流眼淚了」、「覺得好可憐喔！尊重彼此的興趣不好嗎」、「那把他老婆的包包也順便賣了吧」、「我也想買一台空氣清淨機」、「比悲傷還要悲傷」、「被識破了」、「還好我分不出來」、「約他一起去你家玩」。

本文經原PO授權引用