去年今天剛完婚！28歲媽生前最後一句「妹妹誰在顧？」　夫秒淚崩

記者黃君瀚／綜合報導

新北市一名28歲年輕媽媽生產後1個月，經醫師評估接種賽諾菲流感疫苗，之後卻出現不良反應，4日不幸逝世，而1年前的今天（12月7日）恰好是兩人完婚日。丈夫在臉書提到，2020年是兩人相愛第九周年，妻子最後一刻仍掛心女兒，生前留下的最後一句話是滿滿的關心，「妹妹有在哭嗎？妹妹誰在顧？」

這名年輕媽媽今年9月6日生產，10月5日經醫師評估，決定施打流感疫苗，不料竟出現嚴重不良反應，發燒38.5度、心跳每分鐘破140下，進而倒地休克。10月9日，年輕媽媽插上葉克膜並接受洗腎，醫院則發出病危通知，10月12日轉診至台大，診斷結果是急性心肌炎，必須「換心」才有機會延續生命，否則腎、肺、肝都會壞死，最終奇蹟沒有出現，4日離開人間。

先生日前在臉書上寫了長文記錄與愛妻相識、相愛9年的故事。兩人從2011年10月10日交往，2012年一起度過第一周年，還參加雙十國慶活動，2015年在新竹度過第四周年，2016年去花蓮度過第五周年，2017年去小琉球度過第六周年，然而，2020年第九周年，卻是在醫院度過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

讓人不捨的是，太太在生命最後一刻，掛念的仍是剛出生不久的女兒，她留下的最後一句話是，「妹妹有在哭嗎？妹妹誰在顧？」他向愛妻喊話，要她放心到天堂當個快樂天使、守護這個家，爸爸、媽媽、哥哥、姐姐、姐夫也會一起幫忙，「老婆～不會痛了，跟著佛祖菩薩去修行，請妳不要擔心我跟妳的寶貝，我會照顧好她」。

先生說，太太求生意志很強，很想活下來，最終卻不敵病魔。直到拔掉呼吸器的那一刻，他真正體會到該面對的總是會來，「我是真的完全失去妳了，再幫妳抹去最後一滴眼淚，沒有病痛的離開，再叫妳一聲：老婆～不會痛了。」