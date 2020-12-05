快訊／28歲媽打疫苗過世！　夫悲痛發文：2020是我最痛心的一年

▲丈夫淚崩表示，「她才28歲，才當媽媽一個月。」（圖／記者陳以昇翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名28歲年輕媽媽在生產後經醫師評估接種流感疫苗，不料卻在11月出現嚴重不良反應住進加護病房，心跳破140倒地休克命危。12月4日先生在臉書上發文悲痛指出已經過世，「2020年是我最開心的一年也是我最痛心的一年」。

回顧這起事件，年輕媽媽是在今年9月6日生產，10月5日經醫師評估後，決定施打流感疫苗，不料就出現嚴重不良反應，隔天先是發燒到38.5度、心跳破140倒地休克，10月9日插上葉克膜和接受洗腎，醫院也發出病危通知，10月12日轉診到台大，診斷是急性心肌炎，必須「換心」才有可能延續生命，否則腎肺肝都會壞死。

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▲老婆打疫苗命危，丈夫悲痛「不管我欠了多少錢、要負多少債，至少要讓她好起來。」（圖／東森新聞）

親屬也在臉書控訴，之前死亡個案，疾管署都公開表示個案有慢性病，但親人本身沒有慢性病，為何在打完疫苗後出現急性心肌炎？有將該狀況通報疾管署，但沒有得到正面回應，進一步要檢驗報告也要不到。

但在12月5日，陳姓先生在臉書發文透露「妻子已經到天堂去當個快樂小天使」。陳先生在臉書上回憶跟妻子一起9年時光，卻沒想到在今年10月皆種流感疫苗就開始反覆發燒，當時妻子還掛念著剛出生的女兒。「我們的最後一句話是：妹妹有在哭嗎？ 妹妹誰在顧？」

▲之前打疫苗命危的年輕媽媽去世了。（圖／翻攝臉書）

陳先生透露，妻子發燒送醫發病危通知，當下他整個崩潰大哭，不解好好一個人怎麼會這樣，經過25分鐘搶救，妻子已經裝上葉克膜和接受洗腎。「很痛很痛有時候常常想，是我的錯我沒有把妻子照顧好。」

陳先生文中透露，12月2日下午醫師透露妻子狀況很不好，隨時可能會離開。「該面對的該跟她說的總是會來，牽著她的手，在她耳邊輕聲跟她說：老婆～辛苦了，如果妳累了 妳也努力過，那就好好的休息。」

12月3日，妻子離開了，陳先生這時才體會到是真的完全失去她。「再幫妳抹去最後一滴眼淚沒有病痛的離開再叫妳一聲：老婆 ～不會痛了 跟著佛祖菩薩去修行，請妳不要擔心我跟妳的寶貝，我會照顧好女兒！」

