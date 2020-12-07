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蔡英文：台澳雙邊貿易創200億歷史新高　盼簽經濟合作協定

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▲▼總統蔡英文接見澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日上午接見澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）時表示，去年台澳雙邊貿易額度創下200億澳幣的歷史新高，期待台澳之間能洽簽經濟合作協定，持續加深雙方夥伴關係。

蔡英文表示，記得三月份，高戈銳到總統府，有針對防疫、經濟、貿易及教育等議題，交換了很多想法；而過去兩年多，她也常在很多不同的場合見到高戈銳，這代表台灣跟澳洲在很多領域都有非常密切的合作。她強調，高戈銳就要離任了，她要代表政府跟人民，感謝高戈銳對台澳關係的努力和貢獻。

蔡英文提到，明年就是澳洲在台辦事處40週年，她知道高戈銳跟幾位貴賓，都非常投入各項活動，並且把主軸設為「重新發現澳洲，重新發現台灣」，要來發掘台澳關係發展的新機會，就像在上個月的澳洲葡萄酒品酒會，就非常成功。

蔡英文說，在整體農業產品跟食品方面，澳洲是台灣的第四大供應國；去年，台澳的雙邊貿易額度，創下200億澳幣的歷史新高。

蔡英文指出，過去兩年多來，她跟高戈銳一起見證台灣跟澳洲能源方面的合作發展，台灣不僅跟澳洲簽訂液化天然氣的長期供應合約，在推動能源轉型的道路上，台灣第一座離岸風場的落成啟動，澳洲也扮演了非常重要的角色。

▼總統蔡英文接見澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）。（圖／總統府提供）

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