　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

親歷「跟王赦一樣的場景」！黃致凱編導《與惡》冥冥中奇遇秒噴淚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼故事工廠改編《我們與惡的距離》舞台劇公投版。（圖／故事工廠）

▲故事工廠改編《我們與惡的距離》成為舞台劇公投版，重現經典場景背後有寓意。（圖／故事工廠）

記者林育綾／台北報導

故事工廠《我們與惡的距離》舞台劇公投版首波巡迴場場爆滿，劇中也還原電視劇「王赦與李媽媽一鏡到底」的經典場景，李媽媽（謝瓊煖飾演）推著攤販車，哀痛大喊「全天下沒有一個爸爸媽媽要花20年去養一個殺人犯！」而編導黃致凱提到，自己在排練期間剛好跟家人去一趟苗栗旅行，沒想到遇見一位78歲的阿嬤自稱「歹命查某」，4個兒子都不在身邊，他陪她走了一段路，事後驚覺「跟王赦那段場景幾乎一模一樣」，雞皮疙瘩之餘也忍不住爆淚。

黃致凱在決定要改編《我們與惡的距離》成為舞台劇之前，坦言壓力非常大，原因是電視劇的情節和張力已經非常完備，擔心「做得不好鐵定被罵得狗血淋頭，做得好又只是錦上添花」，也問自己「既然電視劇已經做得這麼細緻，為什麼觀眾還要再走進劇場看一次？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼故事工廠改編《我們與惡的距離》舞台劇公投版。（圖／故事工廠）

▲《與惡》舞台劇版除了有實境論壇，還開放觀眾互動、投票，決定結局走向。（圖／故事工廠）

後來他想到，影像作品是相對單向的，而劇場是Live，是可以互動、討論的，因此他不更改原本劇情的基本設定，「我只是增加了一個角色，叫作觀眾」。而原始戲中也有個隱形的力量就是「輿論」，搬到劇場後，也邀請立委或議員在劇中開論壇節目，讓現場觀眾參與討論，所有活生生的留言直接秀出來，甚至「由觀眾投票，決定劇情走向」，這樣的設定也讓這齣戲在北中南巡迴時，累積口碑，場場爆滿。

黃致凱接受《ETtoday新聞雲》專訪時分享，《與惡》電視劇導演林君陽提過，王赦與李媽媽那段一鏡到底的經典場景，其實背後有個典故是來自希臘神話「薛西弗斯」，他是一位「被懲罰的人」，受罰的方式是將一塊巨石推上山頂，每次到達山頂後，巨石又滾回山下，如此「永無止境地重複下去」，徒勞無功又看不到盡頭。而李媽媽每天推著攤車上下坡，除了賺不了什麼錢，躲避世人也讓她身心日復一日煎熬受苦，就宛如「薛西弗斯」的意象。

▲《與惡》電視劇中王赦（吳慷仁飾演）陪躲藏已久的李媽媽（謝瓊煖飾演）推肉粽車， 背後有個典故是來自希臘神話「薛西弗斯」。（圖／公視提供）

而黃致凱在排練初期時，某次到苗栗苑裡家族旅遊，也有一段相似的奇遇。他當時覺得好不容易到了苑裡，不想只是待在飯店裡，便一個人出去走走，接著在路旁看到一位78歲的阿嬤正在割芭蕉，他忍不住上前問是否要幫忙，後來也陪著阿嬤推著裝芭蕉的推車，「那段路剛好是個斜坡」。

阿嬤一邊說著自己的故事，不斷說「我係歹命查某啦！（我是命不好的女人）」，她細數自己有4個兒子，但「沒有一個人在身邊」，大兒子某天從工廠返家路上，中午就過勞死，但工廠老闆認定並非在工作中發生，因此不予理賠。老二則是在桃園工作，一年只回來一次；老三則「正在關」，老四流浪天涯，不知去向。

黃致凱幫忙推車、陪阿嬤走完那段路以後，給她打氣道別，後來他回到飯店，看見家人們在飯店泳池玩耍、吃美食、唱歌同樂，當他聽到晚輩對長輩獻唱「感恩的心，感謝有你⋯」之後，除了感受到自己擁有的幸福，腦中也浮現起那一位阿嬤，忽然瞬間熱淚盈眶，淚流不止，哭到老婆上前關心。

▲▼親身經歷「跟王赦一樣的場景」！黃致凱排練《與惡》奇遇讓他爆淚（圖／黃致凱提供，為保護當事人《ETtoday新聞雲》已進行處理）

▲黃致凱（右）親身經歷「跟王赦一樣的場景」，他分享跟阿嬤的合照，回想這段奇遇讓他覺得是「冥冥中的安排」。（圖／黃致凱提供，為保護當事人《ETtoday新聞雲》已進行處理）

除了感慨，「在自己跟很多人一樣享福的時刻，台灣還有多少像苑裡阿嬤這樣的人、這樣的事？」而他回想後也驚覺，當時自己陪阿嬤推車上坡走的那段路，「幾乎就跟王赦與李媽媽那段場景一模一樣！」也因此雞皮疙瘩。

黃致凱說，每一次在製作戲劇的過程中，常常冥冥之中會遇到一些人，一些事，「這些奇遇，讓我變得更有同理心」，雖然能幫對方解決的不多，「但能做的是陪他們走一段路，給予一些溫暖」。

他表示，這也是他製作舞台劇的初衷，每個人的人生，或許都有不同的痛苦，但一場戲能夠陪伴觀眾幾個小時，就像陪大家走一小段路，帶來共鳴或撫慰，或許就能夠支持到一些人繼續往前走，而同樣的，「觀眾也陪我走了一段路」

《與惡》公投版舞台劇今年已巡迴演出結束，票券全數售鑿，團隊也預計明年加演。

其他人也看了

2次投票決定4種結局！《與惡》公投版看完「帶著8個困惑離開」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
中職／林威助確定任兄弟教頭！丘昌榮轉首席　林明憲接掌二軍
入冬「首波冷氣團」恐這天來襲　氣象局曝急凍時間點
南港偵查隊爆「上酒店喝花酒」！極樂框小姐到飯店　分局回應了
台股超旺「為何有人賠錢？」　內行曝3大NG行為
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康寧大學13名董事全被法院解職　教育部將重新組織董事會

彰化萬人血清調查違法　王惠美：「台大公衛主導」衛生局協助篩檢

台大公衛「萬人血清調查」違法　教部：研議扣減研究計畫補助經費

中央大學推動WE CARE環境教育　號召師生拔除小花蔓澤蘭1500公斤

猴硐走山影響北市交通！台北各轉運站通勤人車暴增　警加強疏導

台鐵猴硐=瑞芳「崩山」噴漿壁裂　洪勝雄：建置即時監測系統

親歷「跟王赦一樣的場景」！黃致凱編導《與惡》冥冥中奇遇秒噴淚

入冬最強冷空氣挑戰「首波冷氣團」　明起降雨範圍擴大雨區出爐

國泰航空即起提供旅客免費新冠肺炎保險　涵蓋檢疫津貼、醫療費

「7顆球沒賣掉」剩幾顆！「小一數學題」老師也懵了：猜不到...

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

康寧大學13名董事全被法院解職　教育部將重新組織董事會

彰化萬人血清調查違法　王惠美：「台大公衛主導」衛生局協助篩檢

台大公衛「萬人血清調查」違法　教部：研議扣減研究計畫補助經費

中央大學推動WE CARE環境教育　號召師生拔除小花蔓澤蘭1500公斤

猴硐走山影響北市交通！台北各轉運站通勤人車暴增　警加強疏導

台鐵猴硐=瑞芳「崩山」噴漿壁裂　洪勝雄：建置即時監測系統

親歷「跟王赦一樣的場景」！黃致凱編導《與惡》冥冥中奇遇秒噴淚

入冬最強冷空氣挑戰「首波冷氣團」　明起降雨範圍擴大雨區出爐

國泰航空即起提供旅客免費新冠肺炎保險　涵蓋檢疫津貼、醫療費

「7顆球沒賣掉」剩幾顆！「小一數學題」老師也懵了：猜不到...

中職／林威助確定任一軍教頭！丘昌榮轉首席　林明憲接掌二軍

喝香香沒揪！歡慶學長榮退...南港分局10警上酒店遭檢舉　害慘偵查隊長

印度神秘怪病「嘔吐後暈倒」300例　可能原因曝光

中天主播譚若誼「我沒對不起良心」　關台倒數...戴立綱火大開罵

肯德基期間限定3大「彩蛋美食」！雞軟骨、烤全雞大餐搶攻聖誕

國巨11月76.7億元　Q4可望持平、淡季不淡

中職／兄弟開出很有保障合約　張志豪經紀人：近日決定

P.League+／全猿起飛　領航猿官方視覺與形象影片曝光

快訊／高雄聯結車突自撞燈桿　車身歪躺佔滿車道　貨櫃跨入對向

《刻在》票房破億「觀眾70刷達陣」：這是我們愛情紀念日

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

三款紅標米酒分不清　　網推：這瓶最香

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

首波冷氣團？入冬最低溫時間曝　今大雪北北基宜防豪雨

青山宮遶境嗨整晚！林昶佐「爽了一整天」被灌爆

爸媽嗑鍋ing「兒一旁寫作業」　她怒：等1小時

高雄男丟22根菸蒂罰26K！被老婆罵翻…將申訴

点爭鮮「1人50分鐘50盤」整單免費！

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

網推北部「宮廟清流」連陣頭都嘸：觀念進步

青山宮鞭炮炸到隔天7點！居民崩潰

好東西都在南部生產　網：台北憑什過比較好

鄉民推1科系「比醫牙CP值高」：民間版公務員

「印尼境外移入」超過美國！　估治療費用恐破

更多熱門

相關新聞

《與惡2》明年開拍「鐵三角再合體」

《與惡2》明年開拍「鐵三角再合體」

公視舉行「2020戲劇孵育計畫發表暨媒合會」，共有八個開發項目進行發表，其中備受矚目的《我們與惡的距離2》，預計將由原班人馬大慕影藝製作人林昱伶、編劇呂蒔媛與導演林君陽，鐵三角再度合體。目前編劇呂蒔媛已完成田調，預計在明年二、三月完成劇本，明年第二季開拍。

妖怪百科《妖怪臺灣》搬上舞台

妖怪百科《妖怪臺灣》搬上舞台

吳怡霈問老公「想生男生女」？　下秒流產崩潰大哭

吳怡霈問老公「想生男生女」？　下秒流產崩潰大哭

《與惡》公投劇場版「關鍵角色」領便當

《與惡》公投劇場版「關鍵角色」領便當

2投票4結局！與惡公投版看完8個困惑

2投票4結局！與惡公投版看完8個困惑

關鍵字：

我們與惡的距離與惡故事工廠黃致凱劇場舞台劇王赦

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

請夏確診前「SANA近距離接觸」

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

Grace撞爛阿翔新車！

台股破14000！他投資5檔全賠破30%

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面