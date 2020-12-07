親歷「跟王赦一樣的場景」！黃致凱編導《與惡》冥冥中奇遇秒噴淚

▲故事工廠改編《我們與惡的距離》成為舞台劇公投版，重現經典場景背後有寓意。（圖／故事工廠）

記者林育綾／台北報導

故事工廠《我們與惡的距離》舞台劇公投版首波巡迴場場爆滿，劇中也還原電視劇「王赦與李媽媽一鏡到底」的經典場景，李媽媽（謝瓊煖飾演）推著攤販車，哀痛大喊「全天下沒有一個爸爸媽媽要花20年去養一個殺人犯！」而編導黃致凱提到，自己在排練期間剛好跟家人去一趟苗栗旅行，沒想到遇見一位78歲的阿嬤自稱「歹命查某」，4個兒子都不在身邊，他陪她走了一段路，事後驚覺「跟王赦那段場景幾乎一模一樣」，雞皮疙瘩之餘也忍不住爆淚。

黃致凱在決定要改編《我們與惡的距離》成為舞台劇之前，坦言壓力非常大，原因是電視劇的情節和張力已經非常完備，擔心「做得不好鐵定被罵得狗血淋頭，做得好又只是錦上添花」，也問自己「既然電視劇已經做得這麼細緻，為什麼觀眾還要再走進劇場看一次？」

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▲《與惡》舞台劇版除了有實境論壇，還開放觀眾互動、投票，決定結局走向。（圖／故事工廠）

後來他想到，影像作品是相對單向的，而劇場是Live，是可以互動、討論的，因此他不更改原本劇情的基本設定，「我只是增加了一個角色，叫作觀眾」。而原始戲中也有個隱形的力量就是「輿論」，搬到劇場後，也邀請立委或議員在劇中開論壇節目，讓現場觀眾參與討論，所有活生生的留言直接秀出來，甚至「由觀眾投票，決定劇情走向」，這樣的設定也讓這齣戲在北中南巡迴時，累積口碑，場場爆滿。

黃致凱接受《ETtoday新聞雲》專訪時分享，《與惡》電視劇導演林君陽提過，王赦與李媽媽那段一鏡到底的經典場景，其實背後有個典故是來自希臘神話「薛西弗斯」，他是一位「被懲罰的人」，受罰的方式是將一塊巨石推上山頂，每次到達山頂後，巨石又滾回山下，如此「永無止境地重複下去」，徒勞無功又看不到盡頭。而李媽媽每天推著攤車上下坡，除了賺不了什麼錢，躲避世人也讓她身心日復一日煎熬受苦，就宛如「薛西弗斯」的意象。

▲《與惡》電視劇中王赦（吳慷仁飾演）陪躲藏已久的李媽媽（謝瓊煖飾演）推肉粽車， 背後有個典故是來自希臘神話「薛西弗斯」。（圖／公視提供）

而黃致凱在排練初期時，某次到苗栗苑裡家族旅遊，也有一段相似的奇遇。他當時覺得好不容易到了苑裡，不想只是待在飯店裡，便一個人出去走走，接著在路旁看到一位78歲的阿嬤正在割芭蕉，他忍不住上前問是否要幫忙，後來也陪著阿嬤推著裝芭蕉的推車，「那段路剛好是個斜坡」。

阿嬤一邊說著自己的故事，不斷說「我係歹命查某啦！（我是命不好的女人）」，她細數自己有4個兒子，但「沒有一個人在身邊」，大兒子某天從工廠返家路上，中午就過勞死，但工廠老闆認定並非在工作中發生，因此不予理賠。老二則是在桃園工作，一年只回來一次；老三則「正在關」，老四流浪天涯，不知去向。

黃致凱幫忙推車、陪阿嬤走完那段路以後，給她打氣道別，後來他回到飯店，看見家人們在飯店泳池玩耍、吃美食、唱歌同樂，當他聽到晚輩對長輩獻唱「感恩的心，感謝有你⋯」之後，除了感受到自己擁有的幸福，腦中也浮現起那一位阿嬤，忽然瞬間熱淚盈眶，淚流不止，哭到老婆上前關心。

▲黃致凱（右）親身經歷「跟王赦一樣的場景」，他分享跟阿嬤的合照，回想這段奇遇讓他覺得是「冥冥中的安排」。（圖／黃致凱提供，為保護當事人《ETtoday新聞雲》已進行處理）

除了感慨，「在自己跟很多人一樣享福的時刻，台灣還有多少像苑裡阿嬤這樣的人、這樣的事？」而他回想後也驚覺，當時自己陪阿嬤推車上坡走的那段路，「幾乎就跟王赦與李媽媽那段場景一模一樣！」也因此雞皮疙瘩。

黃致凱說，每一次在製作戲劇的過程中，常常冥冥之中會遇到一些人，一些事，「這些奇遇，讓我變得更有同理心」，雖然能幫對方解決的不多，「但能做的是陪他們走一段路，給予一些溫暖」。

他表示，這也是他製作舞台劇的初衷，每個人的人生，或許都有不同的痛苦，但一場戲能夠陪伴觀眾幾個小時，就像陪大家走一小段路，帶來共鳴或撫慰，或許就能夠支持到一些人繼續往前走，而同樣的，「觀眾也陪我走了一段路」。

《與惡》公投版舞台劇今年已巡迴演出結束，票券全數售鑿，團隊也預計明年加演。

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