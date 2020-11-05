首部妖怪百科改編音樂劇！《妖怪臺灣》搬上舞台方志友、陳乃榮主演

▲臺灣第一本妖怪百科全書《妖怪臺灣》將改編為同名音樂劇！將由方志友、陳乃榮領銜主演。（圖／故事工廠提供）

記者林育綾／綜合報導

臺灣第一本妖怪百科全書《妖怪臺灣》將改編為同名音樂劇！由國立臺灣交響樂團與故事工廠攜手合作，將由方志友、陳乃榮領銜主演，集結大愷、賴盈螢、高華麗等22位劇場好手，還有旅美音樂家張菁珊作曲，高天恒作詞、故事工廠駐團編導黃彥霖編劇及執導，國立臺灣交響樂團葉政德指揮，將於12月5日至6日在臺中中山堂演出。

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▲何敬堯《妖怪臺灣》是臺灣第一本妖怪百科全書。（圖／聯經出版）

《妖怪臺灣》的女主角，由近年活躍於電視圈的方志友飾演。以歌手出道的她，將在《妖怪臺灣》獻出她的劇場初體驗，一展甜美空靈的好歌喉；陳乃榮則出演神秘俊美的妖怪「蛇郎君」，身材健美的他會以何種造型、表演詮釋妖怪形象，又將與方志友擦撞出什麼樣的火花，將是劇中一大看點。

▲《妖怪臺灣》排練照，女主角由近年活躍於電視圈的方志友飾演。（圖／故事工廠提供）

《妖怪臺灣》改編自作家何敬堯撰寫的同名著作，音樂劇講述一位擅長寫妖怪故事的宅女作家曉瑤，不時會聽到妖怪們在耳邊的低語，進而創作出一篇又一篇精彩的妖怪小說。有一天她真的被妖怪邀請到臺灣島另一面的世界，與妖蘭靈貓、婆娑鳥⋯等妖怪，展開一段奇妙的冒險，還遇見了傳說中高大俊美、力量高強的蛇郎君。隨著故事進行，曉瑤漸漸迷失在妖怪的世界中，甚至連自己都變成了妖怪，但也是在這不斷變形的過程中，開始學著去面對她原本不願正視的生命課題。

編導黃彥霖表示，整個《妖怪臺灣》其實在探討什麼是「怪」。女主角有些與眾不同的才能，卻也因此被家庭、同儕排擠，留下很多不堪的回憶，進而開始嚮往幻想的妖怪世界。而在她和妖怪一起冒險的過程中，同時也與內在的自己對話。

黃彥霖提到，每個人其實在成長過程中，多少都會覺得自己跟四周有些格格不入的地方，他希望觀眾除了可以在《妖怪臺灣》看到妖怪的神祕可愛，也能從中找到在現實生活繼續努力的勇氣。他也強調，除了動人的故事和動聽的音樂之外，《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇還結合舞蹈、特技表演、以及劇場影像科技，是一部雅俗共賞、大小朋友都能樂在其中的表演節目。

▲《妖怪臺灣》排練照，陳乃榮將出演神秘俊美的妖怪「蛇郎君」。（圖／故事工廠提供）

音樂劇作曲特邀旅美新銳作曲家張菁珊操刀，共有12首旋律動聽、琅琅上口的樂曲，刻畫《妖怪臺灣》的奇幻世界。張菁珊今年僅26歲，曾獲洛杉磯電影獎（Los Angeles Film Awards）、環球音樂獎（Global Music Awards）最佳電影電視原創音樂銀牌。去年更獲瑞士蘇黎世電影節（Zurich Film Festival）國際電影配樂比賽金眼獎，為該獎項創立8年來第一位亞洲得主。她的曲風多變、優雅，為《妖怪臺灣》創作的歌曲富有濃厚的東方民族風格，卻又有著現代都會的時尚感。

《妖怪臺灣》更邀請近年創作頗豐、於劇場界已享負盛名的高天恆創作歌詞。現任刺點創作工坊藝術總監的他，曾以《不讀書俱樂部》揚名韓國，擊敗眾多韓國原創及海外音樂劇，獲得大邱國際音樂劇節「評審委員特別獎」，此次將以細膩的文字結合張菁珊優美的樂曲，敘說《妖怪臺灣》的動人故事。

國立臺灣交響樂團團長劉玄詠也表示，過去國臺交曾與故事工廠合作《無限狂想》、《交響小精靈》等親子音樂劇場，獲得廣大好評，對於這部改編新興IP的音樂劇很有信心，這部作品的每一位藝術家和表演者，都是一時之選，相信將會是華人界最受歡迎的音樂劇新作。《妖怪臺灣》將於12月5日至6日於臺中中山堂演出。

▲▼《妖怪臺灣》排練照。（圖／故事工廠提供）



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