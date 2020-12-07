青年傑出領袖獎得主竟性虐5歲女童！重判16年定讞

▲王姓男子多方虐待5歲女童，判刑16年定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

曾獲「桃青領袖傑出獎」的王姓男子在桃園龍潭開食品店，竟意圖染指店內單親媽媽員工的5歲女兒。王男將2人接進家中居住，在1個多月內對女童極盡所能的性虐待，包含逼迫女童罰跪、喝尿、剃光頭等，以及不堪入目的性虐情節。一審將王男判刑12年，二審更加重為16年，案經上訴第三審，最高法院審理後，駁回上訴定讞。

判決指出，王男（30歲）在桃園龍潭地區開設食品行，從事日、韓及國內即期食品買賣之業務，而被害女童的母親是王男店內的員工。案發於2017年7月間，當時女童母親忙於開設分店，無暇照顧5歲女兒，王男遂提議24小時照顧女童，母女2人搬進王男住處。但沒想到這竟開啟了女童的夢魘。

女童住進家裡後，王男開始以各種方式凌虐女童，包含以管教的名義要求她搬貨、罰跪，更將她剃光頭，處罰喝尿。此外，王男更在女童入睡時，為滿足自己的性慾，對女童性虐，完全模仿A片劇情，讓人不堪入目。母親直到8月底某日，發現女童臉上有瘀青，經過詢問後才赫然發現本案，報警逮捕王男。檢方對王男提起公訴。

法院審理時，王男否認犯案，辯稱自己是同性戀，自己敏感早洩、有痔瘡，所以對女童做這些事情並非「滿足自己的性慾」；而處罰女童則是受母親之託，合理管教女童懲戒行為，並非凌虐。但法院調查時，女童證稱，「王男把『白白的東西』弄在伊身上……伊就看到身體很多白白的東西」、「有一次白白的東西沾到伊下巴，伊有吃到，味道鹹鹹的。」「王男的屁股臭臭的、鹹鹹的、很噁心。」

法院認為，女童描述如此寫實生動，並非造假，確實為親身經歷，因此認定王男有罪。一審將王男判刑12年，王男以判刑過重為由上訴二審，但二審高等法院則改加重王男為有期徒刑16年。全案在上訴第三審，最高法院認為二審判決無濫用其裁量權或違反公平、比例、罪刑相當及禁止不利益變更原則等情事，因此駁回上訴定讞。