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小王遭醋夫拐杖鎖猛打竟駕車撞死他　防衛過當判刑定讞

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撞死人，車禍。（圖／達志／示意圖）

▲林男駕車撞死吃醋的人夫，判刑定讞。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

男子林子文與有夫之婦黃女出遊，黃女的丈夫王男得之後吃醋，持枴杖鎖猛打林男的高檔休旅車，最後反遭林男開車衝撞，輾壓在車底而死。林男辯稱正當防衛，但最高法院審理後，發現死者被撞倒後，林男並未煞車，直到車輛壓過死者、捲到車底才停車，最高法院認定防衛過當，7日判刑11年、褫奪公權5年定讞。

判決指出，未婚、擔任貨車司機的林男與黃女因網路遊戲結識2年多，黃女2017年3月間與妹妹到台中拜拜，順道找黃女稱呼乾弟弟的林男唱歌，因時間太晚來不即搭車返回嘉義民雄，最後由林男自告奮勇開車載回。不過黃女分居中的丈夫王男，在車上就打電話詢問黃女，最後要求黃女將電話交給林男，詢問林男車型、車號。

醋夫王男在車子抵達時，持著拐杖鎖跳出來，對著林男的凌志休旅車就是一陣亂打，林男不顧王男就站在車頭前，竟踩下油門往前暴衝，直接撞倒王男，車子再輾壓過王男。左鄰右舍都出來關切，趕緊將王男送醫，但最後仍傷重不治。檢方依照殺人罪對林男聲請羈押獲准，最後並提起公訴。

法院審理時，林男辯稱自己是正當防衛，因當時車子遭王男攻擊，引擎蓋、保險桿、左邊大燈都受到毀損，他認為王男很危險，為了阻止他繼續攻擊，才會踩油門往前衝，才造成王男死亡結果。

法院認為，林男以駕駛的轎車作為反擊工具，比起王男的枴杖鎖更具攻擊性，再加上他撞倒王男後並未立即煞車，反而等車輛壓過王男、將人捲到車底才停車，防衛行為已超越必要程度，已屬防衛過當。而雖然王男服合自首減刑要件，但他犯後為與被害人家屬達成和解，一二審法院均判刑11年、褫奪公權5年。案經上訴第三審，最高法院7日駁回上訴定讞。
 

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