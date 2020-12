伊朗媒體報導：以色列特務局「摩薩德」高官遭槍殺　消息尚待證實

▲網路瘋傳,伊朗為了報復核子科學家法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)遭到暗殺,所以槍擊以色列摩薩德高官。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

伊朗與俄羅斯媒體報導聲稱,3日凌晨一名45歲男子在以色列首都特拉維夫遭到槍殺,死者身分是以色列情報和特勤局(The Institute for Intelligence and Special Operations)摩薩德(Mossad)的高級官員。網路上甚至傳言,這是伊朗報復首席核子科學家法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)遇刺身亡。不過相關消息都尚未經過證實。

MASSIVE BREAKING – Reports of the assassination of the Israeli Mossad commander Fahmi Hinawi, southeast of Tel Aviv, Israel by unknown persons pic.twitter.com/G5iunLvP0Q

伊朗國營媒體Press TV報導指出,遭槍擊身亡男子名為希納維(Fahmi Hinavi),經過路口等紅燈時遭人連開15槍,數名槍手事後迅速離開現場。另外有其他伊朗媒體聲稱,死者遭開槍的主因與家庭糾紛有關。

This is not confirmed, but reports are circulating of the assassination of the Israeli Mossad commander Fahmi Hinawi near Tel Aviv. pic.twitter.com/Z9olXfZxLM