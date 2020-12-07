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待在家就像電影院！　歡「劇」全靠奇美大4K HDR 液晶顯示器

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▲「你現在在追哪部劇？」已成全民話題，不過手機、平板螢幕太小看不過癮，奇美推出大4K HDR液晶顯示器R6系列，讓你「用說的」就能在家啟動追劇模式，享受劇院等級的視聽饗宴。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

防疫時期，許多民眾會選擇待在家裡追劇，不過手機、平板小螢幕看久了不夠過癮，要怎麼樣待在家裡不無聊，並擁有劇院級的享受呢？家電品牌奇美最近推出新款的液晶顯示器，讓你待在家裡，就像待在電影院！

▲▼待在家就像電影院！　歡「劇」全靠奇美大4K HDR液晶顯示器。（圖／記者吳杰澄攝）

▲奇美推出大4K HDR液晶顯示器R6系列，讓民眾待在家就能享受劇院等級的視聽饗宴。（圖／記者吳杰澄攝）

按下遙控器各平台的快捷鍵(包括NETFLIX、Prime Video、YouTube、Google Play Movies)，隨即進入各程式裡，追劇模式立刻啟動，多樣內容滿足所有人喜好。或是對著遙控器講出需求，液晶顯示器就能立刻顯示資訊，想知道什麼訊息、想追什麼劇，只要告訴「它」就可以。

▲▼待在家就像電影院！　歡「劇」全靠奇美大4K HDR液晶顯示器。（圖／記者吳杰澄攝）

▲按下遙控器可一鍵開啟NETFLIX、Prime Video、YouTube、Google Play Movies。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼待在家就像電影院！　歡「劇」全靠奇美大4K HDR液晶顯示器。（圖／記者吳杰澄攝）

▲奇美大4K HDR液晶顯示器R6系列，搭載Android 9.0系統，支援語音搜尋，想看什麼用「說」的就可以。（圖／記者吳杰澄攝）

家電服務專員陳奕豪說：「奇美大4K HDR液晶顯示器R6系列，特色就是它搭載了Android 9.0系統，可以支援語音搜尋，大大提升使用便利性，再來就是它的喇叭，因為是做在前方，所以聲音出來會比其他機種漂亮。還有一點是，它有支援iOS、Android的雙投影系統，所以我們可以從小螢幕投影到大螢幕，觀看起來更過癮」。

▲▼待在家就像電影院！　歡「劇」全靠奇美大4K HDR液晶顯示器。（圖／記者吳杰澄攝）

▲奇美大4K HDR液晶顯示器R6系列內建Chromecast，拿起手機開啟應用程式並輕觸投放鍵，就可以透過大螢幕欣賞影片。（圖／記者吳杰澄攝）

小螢幕看不過癮，只要拿起手機或平板，開啟應用程式並輕觸投放鍵，透過內建Chromecast，就可以將影音等應用程式投放至大螢幕上，感官體驗大大加分，同時還能繼續使用手機，大小螢幕互不影響。如果擔心夜晚吵到鄰居，也只要戴起藍芽耳機，就能自在地沉浸在屬於自己的影劇世界。

▲▼待在家就像電影院！　歡「劇」全靠奇美大4K HDR液晶顯示器。（圖／記者吳杰澄攝）

▲奇美大4K HDR液晶顯示器R6系列受民眾青睞。（圖／記者吳杰澄攝）

家電服務專員陳奕豪說：「民眾如果在12月份購買奇美大4K HDR液晶顯示器R6系列，接著到奇美官網登錄的話，會再贈送家電好禮」。內建豐富影音平台，多元影視內容隨選隨看，加上劇院級的畫質與音效規格，只要待在家裡，就能享受電影院般的視聽饗宴，成功擄獲消費者的心。

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