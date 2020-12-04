奇美產後護理之家隆重開幕　打造醫療專業照護坐月子時光

▲奇美產後護理之家隆重開幕，以奇美醫學中心專業的醫療為後盾，打造醫療專業照護坐月子時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫療財團法人附設產後護理之家，延續奇美醫學中心產後照護，無縫接軌產婦及新生兒專業照顧，有著完整的醫療後盾支持，產婦接受婦產科醫療照護、中醫調理、營養科搭配中醫食療飲食、復健科的產後體能復原及護理人員的24小時照護。

新生兒更是在兒科醫療團隊及24小時護理人員專業照護下，讓產後婦女可以放心作月子，更安心把自己寶貝交給專業照顧。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，有鑑於社會環境變遷與家庭結構改變，產後母嬰照護需求增加，且高危險性妊娠產婦，更是需要有專業的產後母嬰照護協助。奇美醫學中心看到文化與跨世代需求，結合中、西醫療照顧，以強化母嬰健康。奇美醫學中心專業的醫療後盾，每週有婦產科及小兒科醫師巡診、全護理師24小時全程守護母嬰健康、專屬產後中醫調理、及營養師食補調理。然產後調養很重要的環節-月子餐，奇美產後護理之家朝向以健康為核心，採用新鮮食材、重視口味以及高品質，讓產婦於入住該護理之家期間，享受到優質營養及餐飲服務，做好產後調理強化體質。

奇美產後護理之家主任張愷芳指出，奇美產後護理之家設置有29住房，分有尊爵房、經典房及雅緻房三種房型，為守護母嬰居住健康，全棟採用環保綠建材，德國柏恩實木地板健康環保零甲醛，且增加防水隔音墊結合抗壓性和彈性，可將高音頻率轉換為較低頻率的聲音，大大增加房間的寧靜與舒適度；通風空間設計且各住房獨立空調系統，加上每個房間都設計大型窗戶，讓產婦入住期間享受溫馨不拘束的舒適感。

醫療團隊進駐產後護理之家，全程護理師24小時守護母嬰健康，兼具坐月子傳統文化，以奇美醫學中心專業的醫療為後盾、專屬中醫調理、健康吃食補調理、守護心靈健康紓壓調理，打造醫療專業照護的坐月子時光。

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