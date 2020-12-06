響應壽山動物園升級計畫！東森集團熱心公益　捐贈5台園區專車



▲東森集團捐出5台遊園車給予壽山動物園 。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪靖宜／高雄報導

為了響應高雄壽山動物園啟動升級計畫，東森集團發揮熱心公益、關懷弱勢族群，為發揮取之於社會、用之於社會的企業精神，率先捐贈5台「ecKare專車」提供給壽山動物園專門服務遊客使用，讓孩童與長輩也能輕鬆暢遊壽山動物園，高雄市長陳其邁更是大讚東森集團熱心公益不落人後。

▲「ecKare專車」首度亮相。（圖／記者徐文彬攝）

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壽山動物園推動升級計畫，以短中長期分階段方式來進行，由營造符合動物生活之自然環境為出發點來改造動物展區，打造人與動物和諧之參觀空間，並同步充實動物園教育、保育等各項功能，盡全力來展現出具美感的全新的面貌，帶給市民朋友及廣大遊客們全新的體驗。而東森集團率先響應，一口氣捐出5台「ecKare專車」遊園車給予壽山動物園。

▲「ecKare專車」首度亮相。（圖／記者徐文彬攝）

高雄市長陳其邁表示，感謝東森集團熱心公益不落人後，共同創造別具心裁、有趣的園區專車。首台造型專車在12月5日東森集團年會上舉辦捐贈儀式並首次亮相，之後也陸續會有其他造型專車出現在動物園內。

高雄市觀光局表示，壽山動物園是南部最大的公立動物園，也是全台票價最便宜的動物園，更是中南部地區重要的生態教育場所。蓋一個動物園，就好像蓋一座城市，不僅需要公部門的努力，如何讓動物園更友善動物、環境和自然，也需要大家共同參與。首台造型專車讓園區更加活潑有趣，往後將穿梭在動物園區各處，提供園區服務使用，也期待這樣的嘗試，能夠增加大小朋友對動物園的認同。

▲東森農場在疫情之際為高雄漁產品銷售，成績亮眼。（圖／記者徐文彬攝）

除了捐贈外型亮眼又兼具實用性的遊園車，市長陳其邁更大讚東森集團在疫情期間，更透過電商平台來積極銷售高雄在地農漁產品，同樣都是本著「取之於社會、用之於社會」的精神，來幫助農漁民。