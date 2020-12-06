陸企被美「卡脖子」　陸專家：要有長期面對「中美脫鉤」準備

▲中國工程院院士倪光南。（圖／翻攝環球時報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國工程院院士倪光南5日在「環球時報2021年會」上表示，陸企面對被美國「卡脖子」的問題，實際上就是中美科技脫鉤的問題，這是一種趨勢，從目前的國際情況來看，不太有逆轉的可能，所以要有一種思想準備，長期應對這種局面。

倪光南指出，脫鉤是對方強加於大陸的，不是大陸善良願望可以改變的，但也能迫使大陸衝出重圍，有更好的發展，「這是一種趨勢，根據目前國際情況大形勢來看，好像目前不太有逆轉的可能，所以要有一種思想準備，長期應對這種局面。」

▼中美科技戰越演越烈，以華為受到衝擊最為明顯。（圖／路透社）



倪光南認為，應對脫鉤，無非就是兩點，一種就是有什麼條件，無條件答應，大體上能夠滿足的話，中國重要的科技都不做了，都用外國的了，外國壟斷市場，「我們自己就不能發展比較好的技術，整個中國領域就是用外部技術控制，就是無條件的用國外的東西替代，自己一切創新都不要做了。」

倪光南指出，第二種就是目前的做法，如果被制裁，那們就補齊短板，把長板拉長，爭取在制裁之下，在困難之下衝出重圍，有更好的發展，「我覺得我們有可能，而且實踐證明也可以做到，通過自立自強，通過制度創新，解決脫鉤引起的困難，解決制裁引起的困難。」