切生豬肉高燒不退耳聾！　廚師傻眼揭露染病「關鍵細節」

▲切豬肉卻生病。（圖／記者李毓康攝）

記者劉亭／綜合報導

廣東一名廚師手上有傷口，但還是堅持工作，但在切完生豬肉後，卻突然開始發高燒，而且還有噁心嘔吐症狀，過幾天之後甚至耳聾了，檢查後得知罹患了少見的豬鏈球菌腦膜炎。

根據河南商報報導，廣東一名陳姓廚師不久前在加工豬肉時，曾用帶小傷口的大拇指直接接觸砧板上的生豬肉，之後突然開始出現高燒不退等不適現象，頭更是像炸裂般疼痛。

到醫院治療之後，陳先生的病情原本已經逐漸好轉，但是有天他卻突然發現雙耳漸漸聽不到了。他輾轉到中山大學孫逸仙紀念醫院耳鼻喉科治療，才得知豬鏈球菌腦膜炎會導致聽力下降，如果沒有及時醫治，可能造成永久性聽損。

鄭億慶醫生解釋，豬鏈球菌腦膜炎死亡率不高，但是卻伴隨可怕的後遺症，大約有50%的豬鏈球菌腦膜炎患者，會出現感音神經性聽力損失，如果治療不及時，可能會造成永久性的腦損傷和聽力損傷。

豬鏈球菌病是一種人畜共患性疾病，該病的感染源主要是病死豬，還未出現過人傳人案例。當人接觸病、死豬時，豬鏈球菌可通過人破損的皮膚傷口進入人的體內，侵襲大腦，對患者的腦膜或腦脊膜造成感染性損傷，同時也會感染耳部、竇部或上呼吸道，只要數小時就可能發病。

中大孫逸仙紀念醫院耳鼻喉科楊海弟教授提醒民眾，處理豬肉時戴手套、生熟菜板分開用、買不明來源的豬肉，都可以預防豬鏈球菌感染，如果接觸過病死豬，一旦出現發熱畏寒、頭痛嘔吐等症狀，務必及時到醫院就診。