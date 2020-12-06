覺得「貓咪很臭」！小王帶人妻摩鐵纏綿　人夫抓包…她嬌羞認了

▲高雄小王嫌貓臭，帶人妻上摩鐵，被人夫提告，判賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名小王阿炫（化名）透過臉書結識人妻小青（化名），2人進而交往並到摩鐵開房間，被小青丈夫阿宏（化名）一狀告上法院。阿炫事後辯稱，是因家裡貓很臭、馬桶故障等原因才到摩鐵，但沒有跟小青一起去。不過，法官不採信其說法，認定阿炫侵害阿宏配偶權，判他須賠償阿宏30萬元。

根據判決，從事軍職的阿宏提告主張，他與小青結婚多年，但自從小青透過臉書認識阿炫後，便經常相約外出，而阿炫明知小青已婚，卻仍與小青發生舌吻、摟抱，甚至是撫摸性器官的親密行為，更一同於2019年11月3日上摩鐵開房，至少共處3小時以上，讓他身心受到極大痛苦，憤而對阿炫提告求償。

阿炫出庭則辯稱，他與小青並未發生任何親密行為，且會去摩鐵是因覺得在家睡不好、貓很臭、馬桶故障等原因，才跑到摩鐵住宿，但是單獨前往，並沒有帶著小青一起。

不過，法院在審理時，阿宏提出他與小青的對話錄音及對話截圖，內容包括，小青坦承與阿炫一起上摩鐵，且2人洗完澡之後，「他就開始，就是抱我，然後親我」，更坦承2人有撫摸生殖器，另外還有2人在車上舌吻一事，小青也全盤承認。

對此，阿炫駁斥錄音內容，表示阿宏與小青的談話並非真實，全是阿宏誘導小青說出的對話，並不足以證明他侵害了阿宏配偶權，但法官認為，這些對話以一問一答方式進行，且具體過程全是由小青自己所陳述，而這些內容涉及自身名節，小青沒有憑空杜撰的可能。

此外，阿炫辯稱是因貓臭以及家中馬桶故障，他才到摩鐵住宿，但經查，阿炫住處附近的摩鐵距離他與小青一同去的都還要近很多，他卻選擇車程至少15分鐘遠的摩鐵入住，並不合常理，再加上其入住的摩鐵距離小青住處較近，明顯就是為了配合小青才選擇該店，一審法官因此認定其侵害阿宏配偶權，判他須賠償20萬元。

阿宏事後認為判決過輕提出上訴，二審法官審酌其與阿炫的身分、地位以及經濟能力，再加上阿炫的加害情節及犯後態度，最後改判阿炫應再多賠償阿宏10萬元，共需賠償30萬。全案確定。

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