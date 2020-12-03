人妻抓包工程師夫狂劈數10人！他只認5個喊「生理需求」：又沒感情

▲已婚工程師外遇，還喊跟5個小三只是生理關係沒感情，妻子怒告，法官判賠35萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名工程師2017年2月間傳訊向妻子坦承，自己在外與5名女子發生婚外情，還發生性關係等，讓妻子崩潰提告求償。然而，工程師事後卻辯稱，他與女子發生關係只是生理上的需求，並沒有情感交流，且他與妻子對於性生活及在外的情感交往都有默契，而妻子也曾說過他外遇對她不會造成傷害，因此拒絕賠償，但說法不被法官採信，仍判他須賠償妻子35萬元。

根據判決，正宮小君（化名）指控，其工程師丈夫阿宏（化名）在外與多名女子搞外遇，嚴重侵害她的配偶權，且她對阿宏與第三人合意性交一事，並未事前同意或事後認同，是她無力阻止，而非沒有受到傷害，因此決定對阿宏提告求償。

對此，阿宏辯稱，他與該5名女子發生性行為只是生理上的需求，並沒有情感上的交流，相對於固定、同居的對象關係而言，對小君的侵害尚屬輕微，且2人對性生活及在外的感情交往等都有一定默契，各自經營婚外情也是2人所心照不宣，另外他從友人口中得知小君也外遇，有明確的照片可以證明，且小君還曾說過他外遇並無法對其造成傷害，既無傷害就應該沒有損害賠償的必要。

法院審理時調查，從小君所提出的LINE對話及錄音檔中，可以認定阿宏外遇，且其中2名女子也出庭作證，足以認定阿宏確實破壞了夫妻倆之前的信任、共同生活的圓滿及幸福安全，嚴重侵害了小君配偶權。

此外，阿宏雖辯稱小君曾說他外遇無法對其造成傷害，但勘驗2人對話紀錄，小君曾多次傳送，「恨你」、「我痛恨你」、「你太過份了，背叛我20多年，我一直被你蒙在鼓裡，幾年前要不是我朋友在汽車旅館看到你，我一直不敢相信，這些年，我請徵信社，調查你，果然如此，檔案中不是一人，是數10人，我從徵信社人員手中拿了這些資料，你要我情何以堪」等訊息，足以認定小君確實承受相當之痛苦，因此最終判阿宏須賠償小君35萬元。全案可上訴。

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