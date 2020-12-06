蓮霧味美汁多！達人傳授4秘訣挑出「果肉質地密實甜度高」

▲農委會指出，目前種植最多的是以粉紅色種（南洋種）的品種為主。（圖／記者洪正達攝）



記者許展溢／台北報導

蓮霧屬於桃金孃科的熱帶水果，原生於東南亞及印度安曼群島。大家平日最常吃到的蓮霧就是來自屏東的粉紅色南洋種，農委會表示，蓮霧產期全年都有，是不少人年節送禮的首選，不過，要挑到「質地密實、甜度高」的果肉，就有四大秘訣要注意。

農委會指出，目前種植最多的是以粉紅色種（南洋種）的品種為主。蓮霧經多年技術與品種改良、產期調節，以高屏地區為例，產期從11月延伸到翌年6月。產期調節除可避免因雨季及病蟲害影響外，於冬春季生產的果實因低溫容易累積花青素而使果實著色成深紅色，果實大而脆，並可提高甜度，因此被譽為「黑珍珠」，更是屏東縣具代表性的農產品。

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▲農委會提醒，蓮霧買回家後，如果沒有馬上要吃，可以先不用洗。 （圖／記者陳崑福翻攝）



農委會表示，粉紅色的南洋種蓮霧，也稱為粉紅種，是目前台灣最主要的栽培品種，口感細緻而脆度高，果型大而飽滿。至於要如何挑一顆味美汁多的蓮霧？農委會提醒要注意「蒂頭無失水」、「果脊明顯」、「果臍萼片開張」和「果實飽滿、托在手上有重量感者」，就能選出質地密實，甜度高的果肉。

農委會也提醒，蓮霧買回家後，如果沒有馬上要吃，可以先不用洗，用塑膠袋裝好後，外面包裹報紙，放進冰箱冷藏即可。

▲農委會傳授要挑「質地密實、甜度高」的果肉，有四大秘訣要注意。（圖／農委會提供）