監視器曝光！高雄肝膽名醫駕車衝騎樓...「閃迴轉車」狠撞6車

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

高雄新興區4日上午，發生一起轎車衝進騎樓的意外事故，這起意外，一共有5部停在路邊的機車以及1輛汽車受到波及，騎樓外的盆栽也被撞碎，現場一片狼藉，根據警方初步了解，肇事駕駛是一名醫院的侯姓內科醫師，當時他自稱是要閃避另一名女駕駛開的車輛，才不慎衝上人行道，所幸並未衝入民宅、沒有人員傷亡。

▲侯姓醫師開車衝上人行道後，下車查看狀況。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲路旁店家監視器，清楚拍下肇事車輛衝上人行道。（圖／記者吳世龍翻攝）

從最新曝光的監視器可以看到，小轎車衝到人行道上後，差一點衝撞進店面，事發後，肇事駕駛趕緊下車查看，這起車禍發生在高雄新興區的七賢二路上，肇事駕駛侯姓醫師向警方表示，他當時開車行經此處，為了閃避另一名女駕駛開的車輛，才不慎衝撞到停放在路旁的機車以及汽車，並且衝上人行道，在事故意外前的一家通訊行員工，事發後心有餘悸的說，幸好她提早結束戶外清潔的工作，要不然很可能被突然衝過來的車子撞上。

▲墨綠色轎車衝進騎樓，所幸沒有撞進店家，未造成人員傷亡。（圖／記者吳世龍攝）

不過，肇事的侯姓醫師對於事發經過，面對記者詢問始終不發一語，而另一輛白色轎車的女駕駛則表示，她把車停下來後約5秒，就看到肇事車輛疾駛而來，並且很快的向左偏、衝撞到對向的騎樓；對此，在現場另一位目擊者表示：「白色轎車疑似在路口迴轉，直行的（墨綠色）汽車高速疾駛而來，看到白車時，已經來不及煞車、為了閃避才會失控衝向對向車道」目前詳細的肇事原因，仍有待警方進一步釐清。

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