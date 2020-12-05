耍帥公主抱65公斤女友　他聽見「喀嚓聲」手臂骨折了！

▲慶祝節日後，男子突然公主抱女友，隨後骨折送醫。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢一名20歲男子先前與女友一同慶祝節日，兩人吃完浪漫的晚餐後，男子給了65公斤的女友一個「公主抱」，沒想到一用力就聽見「喀嚓」一聲，隨後手臂傳來劇烈疼痛，就醫後被發現已經骨折。

根據《武漢晚報》報導，男子當天跟女友慶祝完之後，想給女友一個浪漫的「公主抱」，女友有點緊張，但他想女友才130斤（65公斤），自己的臂力足夠，所以堅持要抱起來，沒想到一用力，就聽見「喀嚓」的聲音。

男子勉強將女友抱起之後，隨後感到劇烈疼痛，手臂跟著滑了下來，意識到可能骨折了，立刻前往醫院就診。

醫生檢查後發現，男子除了骨折，還有「脫位」的情形，韌帶也受傷，骨折與脫位治療之後，後期還要接受手術治療。

醫生表示，公主抱受傷的情形並不罕見，但都以腰部受傷為主，手臂骨折很少見，除了個人身體的問題，可能也與當下的姿勢有關，「用公主抱抱人，下蹲過猛或使用不正確的蹲姿，很容易拉傷腰部，如果不下蹲就直接彎腰抱人或拿重物，很容易導致腰部骨折。」

醫生也提醒，公主抱的正確姿勢，應該是下蹲之後，兩腿合力支撐身體，頭、胸、膝關節在一個角度，右腳在前、左腳在後，兩腿靠緊向下蹲，右腳全腳著地，小腿垂直於地面，左腳跟提起，腳掌著地，再用力抱起。